Énorme surprise en Espagne ! Alors que le Real Madrid cherchait un nouvel entraîneur, le club de la capitale vient d’officialiser la nomination de Julen Lopetegui, le sélectionneur espagnol ! Une sacrée surprise puisque le nom du Basque n’avait pas du tout filtré dans les médias espagnols. Effectivement, les dernières pistes semblaient mener à Michel, à Mauricio Pochettino, à Antonio Conte ou même à Tite, le sélectionneur du Brésil.

« Julen Lopetegui sera l’entraîneur du Real Madrid après le Mondial de Russie 2018. Le Real Madrid C.F. communique que Julen Lopetegui sera l’entraîneur de l’équipe première pour les trois prochaines saisons. Julen Lopetegui rejoindra le club après la participation de la sélection espagnole au Mondial, après deux ans à la tête de l’équipe nationale », précise le communiqué du champion d’Europe en titre.

Le Mondial, puis le Real Madrid

L’ancien gardien de la sélection va donc vivre un été pour le moins mouvementé et excitant. La Roja est logiquement attendue au tournant en terres russes après les échecs au Mondial 2014 et à l’Euro 2016, et il devra ensuite prendre les commandes d’un club qui a remporté trois Ligue des Champions de rang ! Autant dire qu’il aura une sacrée pression sur les épaules !

Il devra également gérer - main dans la main avec Florentino Pérez et la direction merengue - les dossiers chauds du mercato madrilène, à savoir Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, entre autres. On peut également imaginer qu’il voudra apporter sa touche à l’équipe et pourquoi pas faire signer quelques joueurs qu’il a eus sous ses ordres en sélection. Les prochaines semaines s’annoncent passionnantes à suivre !