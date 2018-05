Une fois encore, Karim Benzema a vécu une saison en dents de scie. Tout au long de cet exercice 2017/2018, les supporters merengues lui ont notamment reproché son manque d’efficacité face au but, et son nombre de réalisations plutôt faible en Liga (5 en 29 apparitions). Mais le Français a su se montrer décisif face au Bayern en demi-finale de Ligue des Champions par exemple, et il sort aussi d’une bonne performance face au FC Barcelone dans le Clasico de dimanche dernier.

Mais il y avait des doutes concernant son avenir au sein du club, et ce, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2021. Le joueur formé à l’OL n’a jamais fait partie des principaux candidats à un départ et ne sera pas poussé vers la sortie, contrairement à des joueurs comme Gareth Bale par exemple, mais la plus que probable signature d’un grand attaquant cet été peut le mettre en danger. Ce mercredi, ABC explique que Karim Benzema ne compte pas partir, bien qu’il soit l’une des principales victimes de l’arrivée d’un attaquant cet été.

Benzema est prêt à être remplaçant

Il est même prêt à lutter pour une place. « Karim est conscient de tout. Il a aussi assumé le fait qu’il peut démarrer la saison prochaine sur le banc avec l’arrivée d’une recrue qui exigera d’être titulaire. Et ça ne l’inquiète pas, parce qu’il pense récupérer la place de titulaire tôt ou tard », confie ainsi un proche de l’attaquant tricolore au journal. Et du côté de Madrid, on ne semble de toutes manières pas pressé de s’en séparer. L’opinion de Cristiano Ronaldo, qui le veut toujours à ses côtés, pèse beaucoup.

« Beaucoup de supporters ne se rendent pas compte que Cristiano et Benzema ne jouent pas seuls, ils forment un tandem et sont unis dans le système, ils sont indissociables », explique un membre du club madrilène à ABC. Le journal explique aussi que le joueur pense encore pouvoir apporter à l’équipe, « son équipe », lui qui est « madridista ». Benzema devrait donc franchir la barre des 10 saisons passées au Real Madrid rapidement, tout en continuant à empiler les titres !