Ce dimanche, vers 19h30, tout le monde a été surpris une nouvelle fois par Zinedine Zidane qui, définitivement, en a fait sa marque de fabrique. Son fils, Luca, était titularisé dans les buts de la Casa Blanca pour affronter Huesca (3-2). « Je suis content pour lui, pour ses débuts au Bernabeu. Mais c’est Luca, c’est le troisième gardien. Thibaut Courtois était malade et je voulais donner du répit à Keylor Navas qui a joué avec sa sélection. Ça s’est bien passé. Il est dans les catégories inférieures du Real Madrid depuis 16 ans, il a de la personnalité », expliquait d’ailleurs Zinedine Zidane ce dimanche.

Tout n’a pas été simple pour le deuxième fils Zidane. Mais il serait un peu exagéré de dire qu’il peut faire quelque chose sur les deux réalisations qu’il a encaissées. Sur la première, une frappe au point de penalty trop rapide et sur la seconde, il ne voit pas le départ du ballon sur la tête d’Etxeita, le défenseur de Huesca, ce qui fait qu’il semble figé sur ses positions comme une « statue », écrit le journal pro-FC Barcelone Sport en ce lundi matin.

Son jeu au pied est loué

« C’est un match très compliqué. Nous savions que Huesca allait nous rendre les choses compliquées et c’est comme ça, mais nous avons réussi à nous rétablir. Karim nous a sauvés parce qu’il a beaucoup de qualités et qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde. Je viens de la Cantera. Et après de nombreuses années de travail, j’ai fait mes débuts au Bernabeu. C’est un rêve », a sobrement développé le portier après la rencontre devant la presse.

Pour Marca, le fils Zidane, qui devra se faire un prénom, a surtout été bon jeu au pied dans ses relances qu’elles fussent courtes ou longues. Lors de sa première en tant que joueur du Real Madrid, contre Villarreal, en mai 2018, il avait déjà encaissé deux buts et cette fois, les Merengues n’avaient pu faire mieux qu’un match nul. Reste à savoir si Luca pourra continuer à faire partie de la rotation ou si les retours conjugués de Keylor Navas et de Thibaut Courtois le ramèneront à sa condition de troisième portier de l’équipe de son père.