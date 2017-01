Samuel Umtiti (23 ans), s’il n’est pas encore devenu titulaire, a mis tout le monde d’accord au FC Barcelone depuis son arrivée en provenance de l’Olympique Lyonnais pour 25 M€. À tel point que les Blaugranas se penchent sérieusement sur la Ligue 1 pour trouver leur futur défenseur central. Selon les informations de Mundo Deportivo, les Catalans cherchent en effet un joueur à ce poste pour cet été. Et ils ont déjà démarré leurs observations.

Comme nous le relayions dans la matinée, MD révélait que Robert Fernandez, secrétaire technique du Barça, était dans les tribunes du Roazhon Park pour assister à la rencontre Stade Rennais-Paris SG (0-1, 20e journée). Toujours d’après la publication sportive espagnole, c’est Joris Gnagnon (20 ans) que le représentant barcelonais était venu observer de plus près. Auteur de sa première saison en Ligue 1 (10 apparitions), le défenseur du club breton fait forte impression. Le FC Séville s’était penché sur son cas avant que Rennes ne réagisse vivement, se reportant ensuite sur Clément Lenglet (21 ans, Nancy).

Malang Sarr, le préféré

Mais s’il a pris bonne note des qualités du Rennais, le décideur espagnol lui préfère un autre central de Ligue 1. Pas Issa Diop (Toulouse), que les pensionnaires du Camp Nou jugent moins fiable techniquement, mais plutôt Malang Sarr (17 ans). Le quotidien ibérique assure que le Niçois, également sur les tablettes de la Juventus Turin, du Paris SG et de l’AC Milan, a tapé dans l’œil des champions d’Espagne en titre. Son profil les enchante et il s’agit du défenseur qui plaît le plus à la cellule de recrutement azulgrana à l’heure actuelle.

Il y a donc fort à parier que le Barça viendra aux nouvelles en vue du prochain marché des transferts, histoire de préparer l’avenir (Jérémy Mathieu, très souvent blessé, ne semble plus entrer dans les plans, tandis que Javier Mascherano se fait vieillissant). L’OGC Nice a déjà prévu un tel scénario. Avant de lui faire signer son premier contrat professionnel, qui court jusqu’en juin 2021, les Aiglons ont inséré une clause sous seing privé fixée à 50 M€. De quoi refroidir les ardeurs du FC Barcelone ?