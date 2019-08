Plus qu’un club. Cet été, Nabil Fekir a quitté la grande famille de l’Olympique Lyonnais après plusieurs années de bons et loyaux services. Avant de refermer ce chapitre important de sa vie de footballeur et d’homme, le champion du monde 2018 a adressé il y a quelques jours un poignant message d’adieu destiné à son club formateur qui est aussi son club de cœur. « C’est une page qui se tourne pour moi et une nouvelle histoire qui s’écrit. C’est avec beaucoup d’émotion que je quitte l’Olympique Lyonnais, le club de la ville dans laquelle je suis né et qui m’a vu grandir ; mon club formateur. Je tenais à remercier l’ensemble des coachs, éducateurs, préparateurs physiques, kinés, personnel soignant, (employés) administratif(s)... Merci particulièrement au président Jean-Michel Aulas qui a su me mettre dans les meilleures dispositions et qui a toujours été là pour moi. Un mot spécial pour mes coéquipiers, mes camarades de jeu, car le football est avant tout un jeu : merci les frérots ! Je vous souhaite le meilleur pour la suite de votre carrière et dans vos vies. J’espère vous retrouver bientôt ».

Les premiers mots de Fekir

La page lyonnaise tournée, Nabil Fekir a pu se lancer à fond dans sa nouvelle aventure au Betis. Arrivé le 22 juillet au sein du club sévillan avec son petit-frère Yassin, qui évoluera avec l’équipe réserve, Fekir est parti dans la foulée au Mexique pour la tournée de son club. Accueilli comme il se doit par les supporters comme ses nouveaux coéquipiers et le staff, l’ancien capitaine des Gones semble se plaire en Andalousie comme en témoigne la vidéo de son bizutage où il paraissait très heureux. Le Français âgé de 26 ans s’adapte en douceur. Ce mardi était un joueur important pour lui puisqu’il a été présenté à la presse puis aux fans au stade Benito Villamarin. Après plusieurs vidéos lui rendant hommage puis les discours élogieux des dirigeants du Betis, le nouveau numéro 15 du club espagnol a livré ses premières impressions, lui qui est resté silencieux depuis sa signature.

Il a remercié plusieurs personnes : « Tout d abord je veux remercier la direction du club, le président et Alexis (Trujillo, dirigeant) qui a fait le maximum pour que ce transfert se réalise. Je veux remercier ma famille, mes anciens coéquipiers, toutes les personnes qui sont près de moi au quotidien. Aujourd’hui, est un grand jour pour moi. Ça fait longtemps que j’attendais ce jour. Je suis très heureux d’être ici. Alexis et le président, l’ont expliqué, tout s’est bien passé durant les négociations. Ce sont de bonnes personnes.Ils ont facilité le transfert avec le président Jean-Michel Aulas. Aujourd’hui, il y a une grande motivation afin de faire une grande saison. On a tout pour. On a un bon staff, de bons joueurs. J’espère que l’objectif, qui sera de retrouver l’Europe sera atteint en fin de saison. Merci à tous et Mucho Betis ! » Puis, l’international tricolore a rejoint la salle de presse pour répondre aux questions de la presse.

Le Français est ambitieux

Il a commencé par revenir sur son choix de rejoindre le Betis. « C’est un nouveau challenge. Ça faisait huit ans que j’étais à Lyon. Je voulais voir autre chose et découvrir un autre championnat. J’espère que cette saison sera belle pour l’équipe comme pour moi ». Il a confirmé ensuite un intérêt du rival andalou pour lui. « Oui, c’est vrai. J’ai eu un contact avec le FC Séville. On avait bien avancé avec le Betis. Je me sentais bien, les personnes étaient correctes avec moi. J’ai tenu à respecter mon engagement avec le Betis ». Un club qui a aussi décidé de miser sur son jeune frère Yassin. Un point important au moment de faire son choix. « Mon frère est avec moi. C’était important pour moi. Ça s’est fait naturellement dans les négociations. Il s’est aussi engagé pour quatre ans. J’espère qu’il pourra faire ses preuves et pourquoi pas jouer un jour avec les pros ». En revanche, Fekir a botté en touche quand on lui a parlé du prix de son transfert. « Ce n’est pas mon problème, je suis au Betis aujourd’hui. Le prix du transfert est un problème de présidents. Je suis heureux d’être ici et j’ai hâte de commencer la saison ».

Une saison durant laquelle il compte bien aider les Andalous à aller le plus haut possible. « À Lyon, j’avais cette responsabilité (d’être un leader). J’arrive dans un nouveau club, dans une nouvelle équipe avec des joueurs qui sont ici depuis pas mal de temps. J’arrive avec de grandes ambitions et l’envie de faire une grande saison. Je vais essayer d’apporter ma jeune expérience, ma technique. Le foot espagnol est différent du foot français. Je veux essayer d’apporter le maximum à cette équipe ». Et tout le monde peut être rassuré, le Français se sent bien à tous les niveaux. « Je me sens bien physiquement. On travaille bien avec l’équipe.On a eu la chance de partir au Mexique pour se préparer. On a eu un match face au Raja Casablanca. On se prépare pour être au mieux physiquement (...) Le Betis est un club emblématique. J’ai senti un bel accueil à mon arrivée a l’aéroport. Quand on marche dans la rue, on voit des maillots du Betis et ça fait plaisir. » Un environnement sain qui devrait l’aider à réussir sa mission au Betis !

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10