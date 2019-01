Thierry Henry était attendu ce jeudi après-midi à la Turbie. Depuis quelques heures, l’entraîneur français fait parler de lui puisque le Daily Mirror a annoncé qu’il pourrait être limogé d’ici 48 heures et que Leonardo Jardim aurait même été appelé à la rescousse. En conférence de presse, l’ancien joueur d’Arsenal a répondu aux questions entourant son avenir. « Mon futur, ce n’est pas un problème. Les rumeurs, ce n’est pas un problème. Il y a toujours eu des rumeurs ce sera toujours comme ça dans le foot ». Car le champion du Monde 98 a d’autres chats à fouetter lui qui vit une saison plus que délicate avec le club de la Principauté. Écrasé 5 à 1 par Strasbourg en Ligue 1, Monaco a été sorti en Coupe de France par le FC Metz durant la semaine (défaite 3-1).

Une rechute sévère qui inquiète forcément Henry qui a décidé de trancher dans le vif en écartant plusieurs éléments. « On est dans une situation critique. Ça n’a pas changé. On essaye d’en sortir le plus rapidement possible. On a resserré le groupe. Certains joueurs manquaient de ça. Je pense qu’à un moment donné, il faut mettre des mecs qui veulent sauver le club et qui ne pensent pas à leur futur. On a fait le tri (...) On part en guerre avec un groupe (..) Etre des guerriers ? Il n’y a pas d’autres moyens pour se maintenir ». Puis quand on lui a demandé quels étaient les joueurs écartés, il a répondu : « Vous allez le voir. Il y a trop de noms ». L’annonce du groupe monégasque retenu pour aller défier Dijon samedi est donc très attendue.

Henry tranche dans le vif !

Ce qui est certain c’est que Youri Tielemans est dans son collimateur. Henry ne l’a pas ménagé. « Youri avait remonté la pente. Mais je l’avais dit après le match face à Marseille, ne nous enflammons pas. Quand tu es en bas, tu as toujours l’impression de faire un pas en avant et deux en arrière ». Idem concernant ses recrues comme Naldo ou Cesc Fabregas dont il a relevé les erreurs sans pour autant les enfoncer. Un attaquant devrait arriver assez rapidement puisque Gelson Martins va arriver sous la forme d’un prêt d’après nos informations. Un renfort offensif que le technicien attend avec impatience. « On a essayé de faire une liste, de cibler les joueurs que j ai demandé. Il y a des discussions, je me sens écouté (..) J’espère bien un attaquant. Je n’ai pas d’évolution sur qui va venir, mais oui je l’espère ».

Dos au mur, Monaco doit vite relever la tête et compte sur ses recrues. Thierry Henry en aura grandement besoin lui qui a décidé de sévir. « ll aussi a tenu à rappeler qu’il était venu au chevet d’une équipe déjà mal en point. Je suis arrivé ici, le club était dans un état. On a essayé de mettre beaucoup de choses sur pied, des choses que vous n’avez pas vues. Il fallait gagner à Caen et à Amiens, si on ne gagnait pas on avait 12 points de retard. Le match à Strasbourg nous a ralenti ce qu’on avait montré. Il y a eu un problème mental. Le plus important est de sauver le club ». Peu importe les joueurs sur le terrain, l’AS Monaco n’a plus le temps de tergiverser pour sauver une saison cauchemardesque.