Il faut croire que l’interview de Leonardo Jardim accordée à L’Équipe lundi a donné des idées à l’AS Monaco. Et aux médias anglais. Revenons-y d’abord rapidement. L’entraîneur portugais y expliquait qu’il se voyait bien revenir un jour sur le Rocher. « J’aime beaucoup la Ligue 1 et il y a une chose dont je suis sûr, peut-être pas à 100 %, mais à 80 %, c’est qu’un jour je reviendrai à Monaco », disait-il ainsi. Ce jour pourrait-il arriver bien plus tôt que prévu.

C’est ce qu’explique sans sourciller le Daily Mirror ce matin. En effet, le journal anglais affirme que les dirigeants monégasques sont déjà « prêts à virer Thierry Henry » ! Et que le prétendant numéro 1 pour lui succéder se nomme Leonardo Jardim ! Autant dire un véritable tremblement de terre en Principauté au regard de l’aura de Thierry Henry.

48 heures décisives

Mais voilà, les résultats ne parlent pas pour le coach monégasque, qui n’a gagné que 5 rencontres sur 20 disputées depuis son arrivée sur le banc de touche. Il vient de vivre deux défaites humiliantes à domicile (1-5 contre Strasbourg et 1-3 contre Metz) et donne parfois malgré lui la sensation d’être démuni. Il ne s’est quasiment jamais levé de son banc lors du match de Coupe de France face à Metz par exemple…

Le Daily Mirror assure que la décision de la direction monégasque sera prise dans les 48 prochaines heures et que Thierry Henry sera invité à partir. Une issue qui apparaît aujourd’hui totalement impensable, même si le débat s’est ouvert, depuis ces deux dernières défaites, sur les capacités d’un jeune entraîneur comme lui de mobiliser les troupes pour la bataille du maintien.