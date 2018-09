Il est la recrue surprise du dernier mercato. Pas vraiment satisfait de ne pas avoir eu un numéro six, Thomas Tuchel peut au moins être heureux de l’arrivée d’Eric-Maxim Choupo-Mouting. L’Allemand de 45 ans connait bien l’international camerounais pour l’avoir eu sous ses ordres à Mayence (2011-2014). Ce dernier est arrivé libre de tout contrat après avoir résilié avec Stoke City, qui est descendu en Championship. Le joueur de 29 ans n’est certes pas un premier choix mais il tient déjà un rôle important dans la rotation de l’effectif.

Son intégration semble bien se passer sur comme en-dehors du terrain. Remplaçant de luxe de Cavani, il peut également jouer sur les côtés de l’attaque. Déjà buteur contre Rennes le week-end dernier (3-1, 6e journée), l’ancien de Schalke 04 tient également un rôle de fédérateur au sein du vestiaire. Après la victoire contre Reims (mercredi lors de la 7e journée de Ligue 1), il est allé saluer un par un ses coéquipiers une fois la rencontre terminée, leur glissant à chacun un petit mot, et alors même qu’il n’avait pas disputé une seule minute du match. Tuchel l’a justement recruté pour ce rôle de double casquette.

Choupo-Moting a la confiance de Tuchel

« Nous parlons beaucoup avec Choupo-Moting. Pour lui, c’est très clair. Il est ici comme un très bon remplaçant. C’est très important pour nous. Il est habitué à travailler dur durant le match et pendant la semaine. Il peut jouer numéro 9, comme attaquant mais aussi à gauche et à droite. Pour nous, c’est très important de l’avoir dans le groupe en tant que remplaçant. Le temps va arriver où il sera titulaire. Il est patient, confiant et satisfait », a expliqué le technicien allemand en conférence de presse, à la veille d’un déplacement à Nice pour le compte de la 8e journée de Ligue 1.

Présent lui aussi face aux médias ce vendredi, l’international camerounais (46 sélections, 14 buts) a parlé de son rôle au PSG. Il est avant tout très heureux de se retrouver dans le club de la capitale française, à côtoyer de grands joueurs. « Je pense tous les joueurs veulent être sur le terrain. Je connais et je comprends mon rôle. Edi (Edinson Cavani, ndlr) est un très grand attaquant. Si je joue à sa place, c’est quelque chose de bien. Si j’ai ma chance, je vais tout donner. Si j’entre, je suis très content. Aux entraînements, je peux toujours apprendre. Il y a de très grandes qualités. »

Un membre déjà apprécié dans le vestiaire

Il a également eu un message pour ceux qui critiquaient son arrivée surprise au PSG. « Bien sûr, tu écoutes toujours un peu ici et là. Il y a toujours des gens un peu sceptiques, négatifs. Je ne lis pas trop les journaux. Moi je me suis toujours dit que j’avais confiance en moi. Je me dis surtout "qu’est-ce que le coach et l’équipe pensent de moi ?" J’ai confiance en mes qualités. Bien sûr ça fait du bien de marquer contre Rennes. C’est toujours important pour un joueur qui est nouveau de faire de bons débuts. Je me sens très bien intégrer. Tous les joueurs sont gentils avec moi. C’est un sentiment d’être dans une bonne famille. C’est important pour chaque joueur. » Au point de devenir la nouvelle mascotte du vestiaire ?