Il ne pouvait pas rêver mieux. Arrivé tardivement, et à la surprise générale, au Paris Saint-Germain cet été, Eric-Maxim Choupo-Moting (29 ans) savait d’entrée de jeu qu’il ne venait pas pour prétendre à une place de titulaire. Doublure attitrée d’Edinson Cavani, l’attaquant camerounais n’en a pas vraiment pris ombrage. Lui qui évoluait à Stoke City la saison passée, le néo buteur parisien a accepté sans sourciller son rôle de remplaçant. ce qui ne l’a pas empêché de briller ce dimanche contre le Stade Rennais, pour sa première apparition en championnat. Entré en jeu en fin de match, Choupo-Moting n’a mis que cinq minutes pour inscrire son premier but en Ligue 1.

Une réalisation qui a permis aux Parisiens de sceller leur succès. Forcément très attendu en zone mixte, le Camerounais a confié qu’il avait fêté son but dans le vestiaire du PSG. « Un peu, pas trop, mais j’ai vu que tout le monde était très content pour moi. c’est une très bonne chose, mais le but c’est de continuer comme ça avec l’équipe. Personnellement, je me sens très bien. tous les joueurs et le staff m’ont très bien accueilli dès le premier jour. Dès que j’ai ma chance sur le terrain, je donne 100%. je veux juste aider l’équipe, montrer mes qualités et je suis très content que ça ait bien marché aujourd’hui ».

Choupo-Moting comprend les doutes à son sujet

Mais si Choupo-Moting savoure son premier but en Ligue 1, nombreux sont les observateurs à se demander encore pourquoi Paris est allé chercher ce grand gaillard qui n’a marqué que 5 buts la saison passée à Stoke. Joueur au CV moins prestigieux qu’une grande partie de l’effectif rouge-et-bleu, Choupo-Moting a évoqué ces doutes sans gêne. Et s’il concède volontiers qu’il comprend l’étonnement que suscite son arrivée dans la capitale, le Camerounais se sent capable d’aider ses nouveaux partenaires.

« Franchement, je n’ai pas trop fait attention à ça. (Les doutes) C’est normal, le PSG c’est un très grand club. C’est normal que les gens attendent les grands noms, mais je connais mes qualités. J’étais en contact avec le coach depuis un moment. Je crois en moi et mes qualités, je sais que je peux aider l’équipe. Je vais tout faire pour continuer comme ça. je suis juste très content d’être ici. Il y a toujours des gens qui sont positifs ou négatifs. Ça fait partie du jeu, c’est comme ça. Il faut l’accepter ». Philosophe Choupo-Moting...