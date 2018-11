« Le match à Caen, après la trêve, sera très important, parce que, nous, on joue le maintien, on ne joue rien d’autre ». Thierry Henry n’y a pas été par quatre chemins dimanche soir, en conférence de presse, au sortir de la déroute face au Paris SG (0-4, 13e journée de Ligue 1) : son AS Monaco, 19e au classement, joue sa survie parmi l’élite. Avec seulement 7 points depuis le début de la saison, le club de la Principauté, pas épargné par les blessures (16 absents et non des moindres), pointe en effet déjà à 5 longueurs du premier non relégable Caen.

L’état d’urgence est donc décrété au sein de l’effectif monégasque, comme l’a confié Djibril Sidibé, auteur d’une prestation ratée face aux Parisiens, mais qui s’est tout de même présenté face aux médias en zone mixte. « Comme je l’ai dit, on va tous se concentrer pour vraiment jouer le maintien. Il y a eu une grande prise de conscience, avant le match déjà. Maintenant, le discours est simple : bien récupérer pour inverser la tendance », a-t-il lancé, lui qui a déjà connu pareille situation, du temps où il évoluait à Lille.

16 matches consécutifs sans victoire...

« J’ai connu des périodes difficiles dans ma carrière, comme d’autres joueurs du club, en jouant le maintien avec Lille. Donc, voilà, ça va être la guerre, la guerre. Contre Caen, Amiens... tous ces matches-là. Ça va être dur, mais on y croit », a lâché le champion du Monde 2018. Le latéral droit, qui a terminé avec le brassard de capitaine après la sortie de Radamel Falcao contre le PSG, pourra compter sur le soutien de son jeune partenaire Sofiane Diop.

Courageux et volontaire sur le terrain face aux champions de France, l’ancien Rennais ne s’est pas non plus démonté en s’arrêtant en zone mixte. Et pour l’attaquant aussi, les choses sont claires : il faut gagner tous les matches jusqu’à la trêve hivernale. « Oui, oui, on joue le maintien. Là, il y a la trêve, mais à notre retour, on a l’ambition de gagner tous les matches jusqu’à la prochaine trêve, même si ce sera dur », a-t-il conclu. Un sacré challenge quand on sait que la seule et unique victoire de l’ASM cette saison remonte au 11 août, soit depuis 16 matches...