Leonardo l’a senti et il a décidé de pousser un coup de gueule. Le sujet ? Trop de négativité autour du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, avant d’aborder le huitième de finale aller contre le Borussia Dortmund. Le dirigeant parisien a tout mis dans le même panier, des commentaires sur l’anniversaire de Neymar à la sortie mouvementé de Kylian Mbappé contre Montpellier à la peur de perdre une nouvelle fois en huitième de finale. Mais le directeur sportif a un peu occulté les raisons légitimes d’une inquiétude sur le niveau collectif de son équipe. En l’espace de quelques jours, le PSG s’est mis en danger à deux reprises dans des matches qu’il contrôlait totalement. Il y a eu Nantes mardi dernier, avec une erreur de Kimpembe qui a relancé les Canari et rendu la fin de match étouffante. Et il y a eu l’OL dimanche soir, avec deux buts encaissés très rapidement qui ont traduit une certaine fébrilité défensive.

Forcément, à 8 jours d’affronter le Borussia Dortmund, une équipe qui traverse elle aussi de sacrées trous d’air, la crainte de vivre un moment d’absence fatal existe chez les supporters parisiens. En conférence de presse, Thomas Tuchel a essayé de cibler le relâchement. « Il faut être attentif quand on compare des situations car ce sont toujours des situations différentes. Aujourd’hui (dimanche), normalement c’était 3-0. Si on en avait mis un troisième à Nantes, à 3-0 c’était fini. Aujourd’hui, aussi. Pour tout le monde c’était fini parce qu’on a eu beaucoup d’occasions. C’était un but bizarre. Normalement, si l’adversaire met un but comme ça, c’est fini. Mais on n’a pas serré les espaces assez vite, assez fort. On n’a pas été assez discipliné. Notre leçon (à retenir, ndlr) est que les choses ne sont jamais claires et ne sont jamais finies. J’ai quand même l’impression que nous sommes toujours la meilleure équipe et que nous sommes capables de montrer une réaction. On a fait ça ce soir. On joue beaucoup, des erreurs arrivent ».

« C’est dangereux »

Puis, il a d’une certaine manière rejoint Leonardo en glissant que les critiques tombaient peut-être trop facilement. « Je ne suis pas sûr que ça soit le moment pour être trop critique, mais on va rester critique. On va parler des erreurs, si on a fait des erreurs. Mentalement, on doit rester dans le match. On a gagné et montré une belle réaction. L’équipe s’en est super bien sortie sans Neymar, sans Marquinhos, sans Thiago Silva. On ne peut pas oublier qu’il manque beaucoup de joueurs clés. » Relâchement coupable et absence de joueurs clés, voilà comment le PSG parvient à se mettre en danger dans des rencontres qu’il maîtrise. En zone mixte, Marco Verratti a alerté ses partenaires.

« Moi je pense que dans tous les matches, cela arrive 10-15 minutes où l’adversaire sort un peu plus, qu’il y a plus d’enthousiasme. Il faut faire attention, il ne faut pas qu’il se passe ça. Se prendre 2 buts en 10 minutes comme ça, pour une équipe comme la nôtre ce n’est pas possible. On apprend. Cela peut arriver dans le foot. On a enchaîné pas mal de matches, ce n’est pas une question d’humilité, cela peut arriver, surtout contre une équipe contre Lyon, mais c’est dangereux », a-t-il affirmé. Dans le 4-4-2 bâti par Thomas Tuchel pour faire une place à ses éléments offensifs les plus forts, l’équilibre est le grand perdant, c’est une certitude. Et le moindre relâchement dans le replacement, le moindre décalage peut avoir de lourdes conséquences. Thomas Tuchel l’assume tout en réclamant un investissement défensif plus important de la part de tous ses joueurs. La chance du PSG est d’être tombé en huitième de finale sur une équipe confrontée au même style de problème.