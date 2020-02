Le Paris Saint-Germain poursuit son cavalier seul en Ligue 1, merci pour lui. Après avoir battu l’Olympique Lyonnais (4-2) au Parc des Princes, le champion de France comptabilise douze points d’avance sur le rival marseillais au classement. Mais si le rouleau compresseur parisien trône sur le championnat, le microcosme du football attend avec impatience le huitième de finale de Ligue des champions face à Dortmund. Un choc qui se déroulera le 18 février prochain. A quelques encablures de ce rendez-vous XXL, le directeur sportif du club parisien Leonardo, en a profité pour s’exprimer sur Canal Plus. Et l’homme fort du sportif francilien tenait visiblement à effectuer une petite mise au point sur un contexte qu’il juge anxiogène autour de son club.

Pour le principal protagoniste, l’opinion publique affiche un peu trop son pessimisme sur l’issue de cette double confrontation face au BVB. « Je vois aussi les dernières semaines j’ai pris un peu de recul et essayer de voir comment ça se passe. L’équipe est la première avec 12 points d’avance. En Ligue des Champions, on a fait presque le maximum avec 5 victoires et un nul. On a un effectif incroyable. On est en forme avec nos meilleurs joueurs. Pourquoi on doit avoir cette préoccupation pour le 8e de Ligue des Champions ? On ne joue pas la vie ou la mort contre le Borussia mais la Ligue des Champions. L’équipe est prête puis on continuera à grandir. Je pense qu’aujourd’hui, c’est normal il y a Lyon en face et tu peux manquer un peu de concentration », a ainsi décrypté Leo.

Leonardo veut un contexte positif pour le PSG avant Dortmund

Pour le directeur sportif francilien, la presse française ne s’emballe pas de manière positive autour de ce huitième de finale de Ligue des champions. L’intéressé estime que le public et les médias français doivent se réjouir de voir un PSG étincelant en Ligue 1 et viser une qualification pour les quarts de finale de la coupe aux grandes oreilles. Leo réclame donc un élan positif aux différents acteurs à quelques jours d’une double confrontation cruciale dans la saison parisienne.

« Je dis seulement que ça commence à sortir la négativité (le pessimisme) et de parler de défaite. Non ça ne me plaît pas. Ça fait 4 ans (que le PSG ne passe pas les 8e de finale de la Ligue des Champions) mais on doit sortir de ça, pour la France, pas seulement pour le PSG. Ce sera bien pour tout le monde si on se qualifie. Dans mon travail, je suis heureux et avec une équipe formidable, des joueurs formidables. Quelle équipe a des joueurs comme ça ?, » estime ainsi Leonardo. A neuf jours du match face à Dortmund, voici une intervention médiatique qui ne manque pas de clairvoyance...