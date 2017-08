L’OL voulait confirmer ses bonnes dispositions entrevues contre Strasbourg il y a une semaine. Larges vainqueurs 4-0 face au promu, les Gones se déplaçaient sur le terrain compliqué de Rennes. Satisfait de la prestation de ses ouailles, Genesio relançait le même onze de départ avec les doubles buteurs Fekir et Mariano Diaz. Seulement l’adversaire, en face, avait plus d’expérience, malgré sa jeune équipe et davantage de répondant sur le terrain.

Lyon démarrait bien son match avec un Fekir omniprésent et du rythme dans le jeu. La première grosse occasion était d’ailleurs à mettre à l’actif du capitaine mais Rennes s’en sortait avec un triple sauvetage (7e). Après un bon premier quart d’heure, la rencontre s’équilibrait avec des premières flèches signées Maouassa (17e) et Mexer (24e). Lopes devait ensuite s’employer face à Sarr (29e) et Maoussa (30e, 34e). Lyon avait disparu et subissait. Ses individualités devant s’éteignaient.

Une fin de match complètement folle

Elles se réveillaient peu avant la pause mais les tentatives de Mariano (39e) et Fekir (42e) ne suffisaient pas. Lopes était lui aussi vigilant devant Bensebaini (44e) pour garder sa cage inviolée et ce score de 0-0 à la mi-temps. Il y avait du boulot pour rendre cette rencontre intéressante mais les vingt-deux acteurs revenaient avec de meilleures intentions. Surtout du côté des Rennais, qui n’avaient pas cadré une seule frappe avant les 5 dernières minutes.

C’est Depay qui débloquait la situation sur coup-franc, bien aidé, il faut le dire, par les mains en peau de pêche d’Abdou Diallo (0-1, 57e). L’OL semblait avoir fait le plus dur même si Marcelo restait vigilant dans la surface (62e, 71e). Fekir envoyait finalement Mariano Diaz placer un superbe coup de tête au fond des filets (0-2, 74e). La victoire se dessinait côté lyonnais mais Bourigeaud décidait de relancer le suspense d’un magnifique coup-franc (1-2, 86e). Les 5 dernières minutes offraient pas mal de situations pour Cornet (90e+2), Mubele (90e+4) et Bensebaini (90e+5) mais c’est bien l’OL qui s’imposait 2-1.

Le classement de Ligue 1 ici.