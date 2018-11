Un derby pour reprendre. Après plusieurs jours de trêve internationale, la Ligue 1 reprenait ses droits ce vendredi soir avec le premier match de sa 14e journée. Et pour bien débuter cette nouvelle levée, l’Olympique Lyonnais croisait le fer avec l’AS Saint-Etienne au Groupama Stadium pour un derby bouillant, et avec de l’enjeu. Quatrièmes au coup d’envoi, les Gones avaient l’occasion de s’emparer provisoirement de la deuxième place, alors que les Verts, cinquièmes, pouvaient rejoindre le LOSC à cette seconde place. Pour tenter de remporter les trois points, Bruno Genesio conservait son 3-4-3 avec Marçal, Rafael et Fekir titulaires. Côté stéphanois, Jean-Louis Gasset alignait un 4-2-3-1, Gabriel Silva et Monnet-Paquet étant de retour dans le onze de départ.

Sous la pluie, les Verts prenaient les commandes de la rencontre. Le ballon tournait bien dans les rangs stéphanois, alors que les Gones avaient du mal à se mettre dedans. Les occasions étaient rares et Ferland Mendy était le premier à réaliser une incursion dans la défense adverse, mais Selnaes réalisait un bon retour (16e). De l’autre côté, Diony était tout proche de dévier un centre sur un coup-franc de Khazri (19e). Les hommes de Jean-Louis Gasset prenaient le dessus et Lopes sauvait les siens en sortant une tête de Diony (22e), très en vue en ce début de rencontre. Le portier portugais s’illustrait une nouvelle fois quelques minutes plus tard, en s’imposant de manière acrobatique devant Debuchy (30e). Les Verts continuaient leur travail mais Cabella ne trouvait pas le cadre de loin (38e). Au terme d’une première période à l’avantage des visiteurs, les deux formations regagnaient les vestiaires dos à dos (0-0).

Denayer délivre l’OL !

Au retour des vestiaires, Bruno Genesio réagissait rapidement et lançait Cornet à la place de Fékir, auteur d’une mauvaise performance et touché aux adducteurs (46e). Et dans ce début de deuxième période, les Gones montraient de bien meilleures choses, poussant pour ouvrir la marque. Après plusieurs incurssions lyonnaises, Depay trouvait un espace mais sa frappe, légèrement déviée, était un peu trop croisée (61e). Mais sur le corner, les locaux débloquaient la situation. L’international néerlandais se chargeait de ce corner et trouvait Denayer dans la surface. Le défenseur belge plaçait un bon coup de tête pour ouvrir le score (62e, 1-0). Les Gones en voulaient plus et Aouar tentait lui aussi sa chance de la tête sur un coup-franc, mais sa tentative fuyait le cadre (68e). Dès lors, Jean-Louis Gasset procédait à deux changements : Hamouma prenait la place de Monnet-Paquet, alors que Diony laissait la sienne à Salibur (69e).

Le match prenait d’ailleurs une autre tournure quelques secondes plus tard. Pour un tacle très dangereux sur M’Vila, les deux pied décollés du sol, Rafael était expulsé par M. Gautier (70e), laissant les siens à dix pour une vingtaine de minutes. Bruno Genesio ne prenait aucun risque et remplaçait Dembélé par Tousart (73e), alors que Beric était lancé de l’autre côté, Selnaes lui laissant sa place (77e). Les Gones frôlaient le break mais Cornet ne pouvait pas reprendre une frappe trop croisée d’Aouar (82e). Finalement, les Verts ne lâchaient rien et Salibur était légèrement touché par Tousart dans la surface, mais M. Gautier ne bronchait pas (83e). Cabella tentait ensuite sa chance par deux fois (85e, 88e), en vain. Traoré prenait pour finir la place de Depay (90e). L’OL s’imposait donc 1-0 et prenait provisoirement la deuxième place. L’ASSE restait 5e.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

L’homme du match : Lopes (6,5) l’indéboulonnable portier portugais a réalisé un très bon match, à l’image de sa première parade sur une déviation de Diony (18e), avant de récidiver quelques secondes plus tard (22e). Dans la foulée, il a réalisé un incroyable arrêt réflexe devant Debuchy (30e). En fin de match, il a une nouvelle fois été inquiété par Cabella, mais il a bien capté le ballon (87e).

Olympique Lyonnais

Lopes (6,5) : voir ci-dessus

Denayer (6,5) : présent dans l’axe droit de la défense, le Belge s’est mué en sauveur. Il a d’abord tenté de gêner les offensifs stéphanois, mettant beaucoup d’impact et répondant au défi physique, ce qui lui a valu un carton jaune avant la pause (42e). Mais en seconde période, il a parfaitement coupé un corner de Depay pour ouvrir le score (1-0, 62e). Un but qui a conclu une prestation satisfaisante pour l’international belge.

Marcelo (5) : le défenseur brésilien a cherché à contenir Lois Diony, très en vue ce soir. Il s’est montré dangereux avec un bon coup de tête sur un coup-franc de Depay, mais Ruffier a bien capté (13e). Défensivement, il a été mis en difficulté par la vitesse des attaquants adverses, tenant son rang lors des phases offensives des Verts.

Marçal (6) : titulaire surprise à gauche de la défense à trois, l’ancien Guingampais a lui aussi subi les foudres des attaquants adverses. Khazri, pas dangereux, a tenté de le mettre dans le dur, mais au total, le Brésilien a récupéré 27 ballons. En fin de match, il a réalisé une très bonne intervention devant Salibur, seul aux 6 mètres (83e). Satisfaisant.

Rafael (3) : le latéral brésilien a peu été trouvé et n’a pas apporté le danger comme à l’habitude, gêné par les montées de son opposant Gabriel Silva. En seconde période, il a tenté d’apporter un peu plus, sans réussir à trouver ses compagnons en bonne condition. À vingt minutes du terme, il a réalisé un tacle non maîtrisé sur M’Vila, ce qui lui a valu une expulsion (70e). Un match difficile pour le Brésilien.

Ndombele (6) : fort de sa première titularisation avec les Bleus contre l’Uruguay, le milieu de terrain français a mis de l’impact dans le coeur du jeu. Il a tenté de mettre de l’intensité tout au long du match, avec quelques montées intéressantes et plusieurs bonnes ouvertures. Cependant, en fin de match, il a semblé bien fatigué

Aouar (5) : la pépite lyonnaise a été peu trouvé dans l’entrejeu et n’a pas pu apporter le danger offensivement, hormis sur une tête trop croisée après l’ouverture du score lyonnaise (68e). En fin de match, il a croisé une frappe que Cornet a failli transformé en but (82e). Un match moyen pour le jeune crack de l’OL.

F.Mendy (6) : fort de sa première sélection en équipe de France, l’ancien Havrais a continué sur sa lancée. Il a parfaitement trouvé Fekir mais le capitaine de l’OL manquait sa tête (10e). Il a ensuite apporté le surnombre après une belle course (16e). Ensuite, il a multiplié les courses, tentant plusieurs centres dangereux, sans succès. En fin de match, il est passé à droite après l’exclusion de Rafael, aidant ses partenaires.

Fekir (3,5) : le capitaine lyonnais n’a pas été dans un grand soir. Il a eu beaucoup trop de déchets dans son jeu et a réalisé plusieurs mauvais choix, à l’image d’une bonne action gâchée en supériorité numérique (35e). À noter qu’il a perdu 10 ballons en 45 minutes. Finalement touché à l’adducteur, le capitaine lyonnais a cédé sa place à Cornet au retour des vestiaires (45e - note : 5), qui s’est immédiatement montré dangereux, mais sa volée fuyait le cadre (50e). En fin de match, il est passé proche de marquer mais sa tentative est passée à côté (82e).

Depay (6) : le buteur Néerlandais a eu du mal à rentrer dans son match. Il a tenté sa chance pour la première fois en fin de première période, mais sa frappe s’est envolée au-dessus du but stéphanois (40e). Au retour des vestiaires, sa frappe croisée a frôlé le poteau (61e). Sur le corner suivant, il a trouvé Denayer pour l’ouverture du score lyonnaise (1-0, 61e). Le Néerlandais a ensuite bien servi Aouar, mais la tête de l’Espoir français a fuit le cadre. Remplacé par Traoré (90e).

M. Dembélé (3,5) : esseulé, il n’a jamais été en mesure d’inquiéter la défense stéphanoise, introuvable à la pointe de l’attaque, jusqu’au retour des vestiaires où, sur son sixième ballon, il a armé une frappe, largement à côté (46e). Un match très délicat pour l’ancien du Celtic. Remplacé par Tousart (71e),

AS Saint-Etienne

Ruffier (5) : le capitaine stéphanois a vécu une première période plus que tranquille, puisqu’il n’a eu qu’une tête de Marcelo à capter (14e) mais c’était sans danger. Au retour des vestiaires, les Gones n’ont cadré qu’une seule tentative, et c’était la tête de Denayer (62e). Un match qui peut donc être très frustrant pour le portier français.

Debuchy (4) : finalement positionné sur la droite de la défense à trois, l’ancien international français a plutôt tenu son rang en première période, se permettant même de monter pour tenter sa chance de la poitrine (30e). Mais au retour des vestiaires, certainement fatigué, il a laissé trop d’espaces, oubliant souvent le marquage , comme sur l’occasion d’Aouar et Cornet (82e). Et dans le jeu, il n’a réussi que 50% de ses passes.

Subotic (5,5) : dans l’axe de la défense, le défenseur serbe n’a rien laissé passer avec notamment une bonne sortie (15e), un excellent retour sur Fékir (36e), ou encore en coupant une passe de Depay (52e). En clair, le joueur de 29 ans a rempli le contrat.

Kolodziejczak (4,5) : un peu plus en difficulté que ses partenaires en début de rencontre, le joueur de 27 ans n’a cependant pas réalisé de grosses erreurs, jusqu’à cette 62e minute, où il a laissé trop d’espaces à Denayer sur le but (62e). Dans le deuxième acte, il a souffert dans l’axe face aux offensives lyonnaises.

G. Silva (5) : titulaire côté gauche suite à l’absence de Perrin, suspendu, le latéral brésilien est beaucoup monté dans le premier acte, combinant souvent avec Cabella. Et sur le plan défensif, il a bien contenu Fékir, sorti à la pause. Dans le deuxième acte, il a également sorti une frappe de Cornet (55e). Plutôt solide, on peut dire qu’il a fait le boulot, sans être flamboyant.

Selnaes (5,5) : présent avec M’Vila devant la défense, le milieu norvégien a plutôt livré une belle copie. Très important en première période, avec de nombreuses interventions importantes magnifique (16e, 22e), le joueur de 24 ans a aussi été précieux dans l’entrejeu, remontant souvent le ballon. En deuxième période, il a eu un plus de mal comme toute son équipe. Remplacé par Beric (77e), qui n’a pas eu le temps de se montrer.

M’Vila (6) : joueur stéphanois ayant touché le plus de ballons dans ce match (74e), le milieu français a été très important pour les visiteurs. Interventions importantes, passes entre les lignes notamment, le joueur de 28 ans a surtout récupéré 26 ballons, le deuxième meilleur total derrière Marcal (27), et a également provoqué l’expulsion de Rafael (70e). Seul point noir au tableau : il n’a pas pu intervenir sur Denayer, qui arrivait dans son dos, au moment de l’ouverture du score (62e).

Monnet-Paquet (4,5) : positionné dans le couloir droit, le joueur de 30 ans a beaucoup couru car il est revenu aider les siens sur les phases défensives, les Verts jouant en 3-4-3 longtemps dans ce match. Il a gagné beaucoup de ballons, 15 au total, mais malheureusement, il en a aussi perdu plusieurs (16). Une prestation en demi-teinte donc. Remplacé par Hamouma (69e), qui a seulement réalisé quelques percées et centres.

Cabella (4,5) : l’ancien ailier de l’Olympique de Marseille n’a pas arrêté de bouger pour tenter de faire la différence. Très disponible, il a joué énormement de ballons (62), mais a souvent oublié ses partenaires. Auteur de quatre tentatives, il n’en a cadré qu’une seule.

Diony (5) : placé à la pointe de l’attaque, l’ancien avant-centre de Dijon notamment a montré de belles choses, que ce soit offensivement ou défensivement. Disponible devant, il n’a rien lâché et a frôlé l’ouverture du score sur une tête (22e). Derrière, il est souvent revenu pour aider ses partenaires, comme à la 25e. Remplacé par Salibur (69e), qui s’est bien positionné à deux reprises pour tenter sa chance.

Khazri (4) : souvent décisif côté stéphanois, l’international tunisien n’a pas eu le même rendement ce soir. Dans le dur concernant ses transmissions, sauf sur les coups de pied arrêtés, l’ancien joueur de Sunderland n’a pas réussi à faire la différence et à s’imposer.