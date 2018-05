Il ne se passe pas un jour sans que l’on parle de l’Olympique Lyonnais. En ce moment, il s’agit de la lutte que le club rhodanien mène avec l’Olympique de Marseille en dehors du terrain après les incidents à la fin de la rencontre entre les deux formations. Demain, la Fédération française de football (FFF) devrait rendre son verdict et alléger ou au contraire augmenter les sanctions à l’encontre de Marcelo (sursis de deux rencontres) et d’Anthony Lopes et d’Adil Rami (trois matches de suspensions fermes). Mais aujourd’hui, l’OL est au centre de l’actualité et il ne s’agit pas de ça.

Tandis que Bruno Genesio et ses joueurs affrontent Troyes cet après-midi pour consolider une deuxième place durement acquise, Nabil Fekir est au centre du jeu médiatique. En effet, selon L’Équipe l’international français ne sera plus un joueur de l’OL la saison prochaine. Le quotidien français est très affirmatif et annonce que le club et le natif de Lyon, sous contrat jusqu’en 2020, sont d’accord pour faciliter le départ du joyau dès cet été.

Aouar pour prendre les clés ?

Au cours d’un article évoquant le trio offensif (Depay, Traoré et Fekir), L’Équipe dresse l’éventail de possibilités qui s’offre à l’OL pour l’avenir. Il semble que même en cas de qualification de Bruno Genesio et ses ouailles pour la prochaine Ligue des Champions, ils devraient perdre Nabil Fekir, ce qui montre donc que cette vente ne serait pas liée à un éventuel problème d’argent dans les caisses de Jean-Michel Aulas mais que c’est bien une histoire de parole.

Rappelons toutefois que cette année Nabil Fekir a été absent plus d’un mois et demi sur blessure et ses coéquipiers se sont très bien comportés en son absence puisqu’ils sont passés de la quatrième place de Ligue 1 à la deuxième, qui est directement qualificative pour la prochaine C1. Même s’il est placé plus bas sur le terrain, Houssem Aouar s’est imposé à la récupération avec succès et donc l’OL compte déjà probablement un créateur remplaçant dans son effectif.