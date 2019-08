L’Olympique de Marseille se montre plutôt discret sur ce marché estival et pour cause, les Phocéens ont un accord avec l’Union européenne des associations de football concernant le fair-play financier et la vis doit être serrée. Sauf qu’il ne se passe finalement pas grand-chose sur la Canebière. Lucas Ocampos s’en est allé au FC Séville, Clinton Njie à Moscou, Alvaro Gonzalez est arrivé pour jouer le troisième homme en défense et Dario Benedetto devrait débarquer incessamment sous peu.

Toutefois, le marché de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta est loin d’être clôt. En effet, selon les informations de L’Équipe, André Villas-Boas, le nouveau coach de l’OM attend encore des renforts. Dans le meilleur des cas, le Portugais souhaite encore voir arriver trois ou quatre éléments, au gré des départs surtout. Ainsi, la prochaine recrue de l’OM devrait être un latéral gauche puisque Jordan Amavi n’a pas vraiment de concurrent malgré le retour de Christopher Rocchia et la promotion de Niels Nkounkou.

Ça va bouger au milieu

Au milieu, cela devrait aussi bouger. En effet, un départ est toujours attendu chez les hommes de l’entrejeu. Morgan Sanson était pressenti pour rejoindre la Premier League, mais pour le moment, l’ancien joueur de Montpellier est encore au centre Robert Louis-Dreyfus et le marché anglais se termine dans quatre jours. Poussé vers la sortie, Kevin Strootman est encore là, mais dispose d’un intérêt marqué de l’Inter Milan, qui pourrait accélérer sur le dossier.

Enfin, pour le poste d’attaquant, tout semble clôt. Dario Benedetto va arriver et ainsi soulager la solitude de Valère Germain. En revanche, il se pourrait qu’il y ait du mouvement sur les ailes. Les Phocéens ont perdu coup sur coup Clinton Njie et Lucas Ocampos, tous deux capables de jouer sur un côté. Il devrait donc y avoir une arrivée, sauf si les jeunes Maley Ake et Isaac Lihadji s’imposent dans ce groupe. Les prochaines semaines vont être chaudes.

