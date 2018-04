Cet après-midi, l’OL a régalé face à Metz grâce à un Memphis Depay auteur d’une prestation extraordinaire. Résultat des courses ; les Lyonnais sont passés devant l’Olympique de Marseille, s’emparant temporairement de cette troisième position qualificative pour la Ligue des Champions. Pour ce match, Rudi Garcia devait encore bricoler un peu : Gustavo démarrait encore en défense centrale au côté de Kamara par exemple. Germain était aligné en pointe de l’attaque ; alors que Thauvin n’était pas de la partie. Côté Montpellier, c’était assez classique. Au final, la rencontre s’est terminée sur un 0-0.

Sans surprise, les Phocéens partaient à l’attaque dès le début de la partie face à des Montpelliérains repliés derrière. Dès la deuxième minute, Sanson était proche d’enflammer le Vélodrome avec cette frappe de l’entrée de la surface, déviée in extremis par la défense héraultaise. La possession était totalement marseillaise. Sambia parvenait tout de même à créer un peu de danger devant, à l’image de cette frappe lointaine détournée tant bien que mal par Pelé (21e). Le rythme retombait peu à peu, et ça faisait les affaires de Montpellier, qui mettait de plus en plus le pied sur le ballon, mais c’était trop imprécis dans les derniers mètres pour espérer inquiéter l’OM.

La défense de Montpellier solide comme à son habitude

Les Marseillais étaient eux aussi inoffensifs et ne trouvaient pas la faille. Ainsi, ça manquait cruellement d’idées lorsque les joueurs offensifs locaux s’approchaient de la surface, et Germain n’avait aucun ballon exploitable. Sambia envoyait lui un superbe caviar pour Sio, qui reprenait de volée mais ça passait bien au-dessus (45e+2). C’est donc sur un 0-0 logique que les 22 acteurs de la partie rentraient aux vestiaires. L’OM revenait ensuite avec de meilleures intentions, mais c’était toujours compliqué...

Sanson touchait tout de même le poteau après un bon service de Payet (55e). Amavi s’essayait lui à la frappe lointaine, mais Lecomte était présent (56e). C’était la première frappe cadrée du match pour l’OM. Sur un centre de Sarr, Mitroglou s’étire et force Lecomte à sortir une parade décisive (67e). L’OM avait définitivement pris le dessus dans le jeu, mais Marseille tenait. Hilton fauchait Mitroglou dans la surface, mais l’arbitre ne sifflait rien (80e). Sur un centre de Sarr, Njie ne cadrait pas sa reprise au deuxième poteau (89e). L’OM ne dépasse donc pas l’OL ; la fin de saison s’annonce passionnante.

Revivez le film du match sur notre live commenté.

L’homme du match : Mukiele (7) : il a eu quelques moments d’hésitation lors des premiers échanges de la rencontre. Mais il s’est vite ressaisi, avec plusieurs bonnes interventions, comme ce bon tacle sur Sanson (34e) ou ce ballon coupé dans la surface (66e). Il a été très dur sur l’homme, ne lâchant pas certains joueurs comme Dimitri Payet, n’hésitant pas à aller chercher des ballons loin de sa surface. Une prestation défensive XXL.

Olympique de Marseille

- Pelé (5) : assez tranquille en début de match, il effectuait une belle parade devant une frappe flottante de Salomon Sambia (21e). A part ça, l’ancien Manceau n’avait pas à s’employer davantage en première période. Tranquille en seconde période, il n’a pas eu la moindre parade à réaliser. Une soirée à la fois calme et frustrante pour lui dans ses buts.

- Sakai (5,5) : assez brouillon dans ses transmissions de balle, le Japonais n’avait toutefois pas peur d’aller au contact. Joueur de devoir, il a réalisé quelques interventions dans son couloir en première mi-temps. Pas menacé en seconde période, il a été assez timide offensivement. Sans doute par peur de se faire contrer dans son dos. S’est davantage projeté dans le dernier quart d’heure.

- Kamara (6) : très solide, le jeune olympien affichait une belle sérénité dans ses interventions. Complémentaire de Luiz Gustavo, il réalisait une bonne entame de match. Peu inquiété, il n’avait pas réellement besoin d’intervenir face aux difficultés héraultaises de se créer des occasions. Sur corner, il plaçait une tête loin d’être dangereuse (85e).

- Luiz Gustavo (6,5) : replacé en défense centrale pour compenser les absences de Rami et Rolando, le Brésilien n’a pas déçu à l’image de sa rencontre de jeudi contre Leipzig en Europa League. Rigoureux, il gagnait 12 ballons en première période. Sur coup franc, il décochait une frappe qui passait au-dessus de la barre transversale de Montpellier (69e). Averti pour une faute sur Isaac Mbenza (77e).

- Amavi (5) : assez discret, le latéral gauche n’a jamais été en difficulté en première période, mais avait du mal à se distinguer offensivement. Un peu mieux en seconde période, il décochait une frappe que captait Benjamin Lecomte en deux temps (56e). Face aux difficultés offensives de Montpellier, il se projetait davantage sans pour autant se montrer très dangereux.

- Lopez (7) : bon dans l’impact et très appliqué, il se plaçait comme un métronome de la partition phocéenne. Il concentrait la majeure partie des ballons marseillais - soit 50 en première période - et a souvent été à l’origine d’initiatives offensives. Servi par Kostas Mitroglou, il tentait sa chance à l’entrée de la surface de Montpellier, mais ne cadrait pas (74e).

- Sanson (5,5) : parfaitement servi par Bouna Sarr, il décochait la première véritable occasion du match sur une frappe qui fuyait le but héraultais (3e). Plus discret par la suite, il disparaissait dangereusement au fil des minutes. Il se rattrapait au retour des vestiaires en touchant le poteau de Benjamin Lecomte (55e). Remplacé par Clinton N’Jie (82e) qui a essayé d’apporter de la vitesse. Il décochait une frappe qui attérisait dans les travées du Vélodrome en fin de match (90e).

- Sarr (6,5) : placé dans un rôle d’ailier, il se mettait en évidence rapidement en adressant un bon ballon pour Sanson qui ne trouvait pas le cadre (3e). Il tentait ensuite sa chance après un service d’Ocampos, mais sa frappe était contrée par la défense adverse (10e). Très actif, il mettait le danger dans la surface héraultaise à l’image d’un excellent centre pour Mitroglou (67e)

- Payet (6,5) : très virevoltant dès ses premiers ballons, le meneur de jeu marseillais laissait présager de belles dispositions. Fin techniquement, il mettait le danger dans la défense adverse malgré du déchet dans son jeu. En seconde période, il trouvait Morgan Sanson dont la tentative échouait sur le poteau de Benjamin Lecomte (55e). Remplacé par André-Franck Zambo Anguissa (64e) venu apporter de la densité dans l’entrejeu phocéen.

- Ocampos (5) : volontaire, l’Argentin n’a pas rechigné sur les efforts et a aidé son équipe à récuperer un bon nombre de ballons. Il tentait beaucoup, mais se heurtait souvent à la défense de Montpellier. Après avoir effacé Mukiele, il transmettait à Sarr qui ne parvenait pas à marquer (10e). Sur le côté droit, il se procurait une opportunité complètement dévissée (72e). Averti pour un tacle non maîtrisé (76e).

- Germain (3,5) : assez peu en vue, l’ancien Monégasque a vécu la première période comme un fantôme. Rarement sollicité, il n’a eu que neuf petits ballons à négocier lors du premier acte. Toujours en difficulté après la mi-temps, il laissait sa place à Kostas Mitroglou (59e). Servi par Bouna Sarr, le Grec passait tout près de l’ouverture du score sur sa première tentative, mais Lecomte veillait au grain (67e). Aurait pu bénéficier d’un penalty sur une faute d’Hilton (80e).

Montpellier

Lecomte (7) : c’est simple, il a vécu une première période très tranquille, où il n’a rien eu à faire si ce n’est quelques relances balle au pied. Il fallait attendre la 56e minute pour le voir intervenir pour la première fois, sur cette frappe d’Amavi. Il sort ensuite une superbe parade sur Mitroglou (67e) et s’est toujours montré serein lorsqu’il a été sollicité.

Aguilar (6) : il a prolongé son contrat cette semaine, face à l’intérêt de plusieurs grosses écuries. Ce soir, il a été très solide sur son flanc droit. On aurait peut-être aimé le voir un peu plus souvent à l’oeuvre devant, mais il a laissé quelques jolis détails de qualité comme ce bon centre dont ne profite pas Sio (28e). Une prestation tout à fait correcte.

Mukiele (7) : voir ci-dessus.

Hilton (6,5) : le vétéran brésilien a encore rempli son rôle de taulier de la défense du MHSC. Devant Lecomte, il n’a pas laissé passer grand chose, et a notamment été un des principaux responsables de la prestation fantomatique de Valère Germain. Il a eu un peu plus de mal avec Mitroglou, à l’image de ce tacle litigieux sur le Grec où les Marseillais ont réclamé un penalty (80e).

Congré (5) : lui aussi s’est fait quelques frayeurs en début de rencontre, face à Ocampos notamment, mais il a vite redressé la barre. En deuxième période, le côté gauche de la défense de Montpellier a cependant à nouveau été mis à l’épreuve par les Marseillais, et Congré n’a pas toujours été bien placé sur les offensives phocéennes.

Roussillon (5,5) : rencontre intéressante du latéral gauche de Montpellier, qui a beaucoup tenté offensivement. Souvent, le jeu basculait de son côté, et il servait beaucoup de point d’appui à ses milieux, ses qualités techniques et sa bonne vision du jeu étant utiles. Derrière, il n’a cependant pas toujours été très à l’aise et le danger est souvent venu de son côté. Il a laissé sa place à Mendes (81e) entré pour solidifier l’arrière-garde.

Lasne (6) : bonne prestation dans l’entrejeu montpelliérain. On notera plusieurs bons ballons récupérés au milieu, et des transmissions globalement toujours propres par la suite. Peut-être un peu trop intermittent, mais ça peut s’expliquer par la stratégie de son équipe, puisqu’il a perdu beaucoup d’énergie à défendre.

Skhiri (6) : le milieu de terrain a été omniprésent dans les labeurs défensifs. Il a par exemple terminé cette rencontre avec 19 ballons récupérés. Un peu moins à l’aise que Lasne dans la relance, il a privilégié la sécurité à la sortie du ballon. Il a rendu une copie tout à fait honorable.

Sambia (5,5) : dans un rôle de mediapunta, le numéro 6 du MHSC a globalement été le joueur de son équipe le plus dangereux en première période, étant à l’origine de quelques situations chaudes, à l’image de cette frappe flottante sortie par Pelé (21e). Il a ensuite complètement disparu en deuxième période.

Ikoné (4) : on ne l’a que trop peu vu dans les derniers mètres. Jamais il n’a su créer du déséquilibre, ou se servir de ses qualités physiques pour mettre le feu à l’arrière-garde marseillaise. Il faut dire que le contexte n’aidait pas. Il a laissé sa place à Mbenza (72e) qui n’a pas eu énormément d’occasions pour se montrer.

Sio (3,5) : soirée compliquée pour l’attaquant ivoirien. A sa décharge, ses coéquipiers ont souvent tenté de le trouver sur de longs ballons, mais même lorsqu’il a eu des situations intéressantes, il a fait les mauvais choix, comme sur cette frappe sans danger (48e). Sorti pour Camara (84e), pas assez longtemps sur la pelouse pour avoir la chance de faire quelque chose.