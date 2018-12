Lorsque la feuille de match est tombée, ce serait mentir d’affirmer que l’ensemble des observateurs s’attendait à voir une équipe du Paris Saint-Germain très ressemblante à celle ayant tout donné mercredi dernier pour battre Liverpool (2-1) pour affronter Bordeaux. Et, surtout, pas grand monde n’avait parié sur la présence du duo Neymar-Mbappé dans le onze de départ. Touchés respectivement à l’adducteur et à l’épaule avant le choc face aux Reds, le Brésilien et le Français ont tout fait pour disputer la rencontre. Mais après l’effort fourni, le déplacement en Gironde était annoncé comme facultatif pour les deux stars franciliennes.

Et pourtant. Bien désireux de conquérir une quinzième victoire de rang, Tuchel a donc choisi d’aligner ses deux stars. Et si tout lui donnait raison jusque-là, la sortie sur blessure de Neymar et la frayeur provoquée par Mbappé (qui a demandé le changement après son but avant de revenir sur le terrain) ont tout remis en cause. Tuchel devait-il vraiment faire jouer Neymar et Mbappé alors que Paris doit jouer sa deuxième finale de groupe dans huit jours face à l’Étoile Rouge de Belgrade ? Interrogé sur le cas de Neymar, le coach allemand assure que la décision de l’aligner d’entrée de jeu n’a pas été prise sur un simple coup de tête de sa part.

Tuchel se justifie pour Neymar, Thiago Silva veut du changement

« On doit être attentif, il a dit que ce n’était pas un problème de jouer ce soir (dimanche) mais le terrain était dur. Nous avons pris la décision avec tout le monde, Neymar, le physio, le kiné, qu’il ne prenait pas de risque à jouer. Il s’est senti bien, mais au moment où il a ressenti quelque chose, il est sorti à temps. On va le laisser contre Strasbourg et il sera prêt j’espère contre Montpellier », a-t-il déclaré à l’issue du match. Cependant, un autre détail a surpris : sa décision de laisser Edinson Cavani sur le banc de touche, alors que l’Uruguayen aurait pu jouer à la place de Mbappé par exemple pour ménager le Français et son épaule. « Il a joué à Monaco avant la trêve. Pendant la trêve, il a joué deux fois avec l’Uruguay, et puis il a joué Toulouse et Liverpool. Donc c’est pour ça que c’était nécessaire qu’il se repose et il pourra rejouer contre Strasbourg », a expliqué Tuchel.

Et si l’entraîneur parisien s’est voulu optimiste avec Neymar, son capitaine Thiago Silva a clairement invité son coach à procéder à un turnover. « C’était pas compliqué, mais quand vous faites un match de haut niveau comme ça où on a tout donné (contre Liverpool, ndlr), le coach doit faire tourner l’équipe. On a un match important mercredi, puis samedi et mardi. Tout ça jusqu’au 22 décembre. Il faut faire tourner parce que nous ne sommes pas des machines. Il faut reposer quelques joueurs pour revenir plus fort. l’objectif c’est de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, donc il faut faire tourner pour être prêt à 100%. » Des propos qui pourraient ne pas passer inaperçus au Camp des Loges, même si Marquinhos a voulu dédramatiser tout ça. « L’entraîneur avait ça en tête. Il savait bien. Aujourd’hui, c’était un bon match à jouer donc il voulait avoir une équipe compétitive sur le terrain. Il sait ce qu’il fait. S’il a fait cette composition, c’est qu’il a d’autres idées en tête ». À suivre.