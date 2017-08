Le dossier est Kylian Mbappé est bien loin d’être terminé. Ce samedi, Mundo Deportivo annonçait que le transfert de la pépite française de l’AS Monaco au Paris Saint-Germain était bouclé. Le joueur, qui pourrait toucher 18 millions d’euros nets par saison, devrait même être présenté à la presse en tant que nouveau coéquipier de Neymar à Paris dans la semaine. Si cette information n’a pas encore été confirmée ni par Monaco, victorieux de Metz (1-0) vendredi, ni par le PSG qui jouera ce soir au Parc des Princes face à Toulouse, le transfert semble en bonne voie.

En effet, le Journal du Dimanche, explique ce jour que l’AS Monaco est résigné à l’idée de céder le néo-Bleu à la formation francilienne alors que Vadim Vasilyev, le président délégué de l’ASM, avait toujours clamé haut et fort qu’il ne voulait pas renforcer la concurrence. Pourtant, au départ de ce mercato, le club de la Principauté pensait vendre leur jeune star au Real Madrid qui avait donc les faveurs du club, mais aussi de l’entourage du jeune attaquant.

Maxwell et Henrique ont été à Monaco cette semaine

Pourtant, avec l’arrivée de Neymar tout a changé et le JDD révèle que Florentino Pérez soufflerait en privé qu’il était exclu que Kylian Mbappé porte un jour le maillot de la Casa Blanca. Le bureau de Vadim Vasilyev s’est donc ouvert à contrecœur pour le PSG développe l’hebdomadaire étant donné que jouer avec Neymar et Cavani enchanterait au plus haut point un Kylian Mbappé qui a fait ses débuts avec l’Équipe de France cette année. Il espère ainsi un temps de jeu conséquent pour aller en Russie pour la Coupe du Monde, si les Bleus se qualifient.

Maxwell, qui a endossé le costume de dirigeant, et Antero Henrique, le nouveau directeur sportif du PSG, se seraient rendus en Principauté en milieu de semaine pour faire avancer les négociations et régler les détails du contrat - de cinq années - de Kylian Mbappé. Il ne resterait plus qu’aux clubs à s’entendre et la base des négociations se situe aux alentours de 180 millions d’euros. Il ne semble rester aucun obstacle au PSG pour conclure le deuxième transfert le plus cher de tous les temps.