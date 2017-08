Décidément, le Paris Saint-Germain est très actif et frappe très fort sur ce mercato estival. Après l’arrivée tonitruante de Neymar, auteur déjà d’un but et d’une passe décisive la semaine passée à Guingamp (3-0), le PSG continue de convoiter des joueurs et les moyens sont bien là. Ainsi, Fabinho et Danilo Pereira sont toujours scrutés pour le poste de milieu de terrain après le départ de Blaise Matuidi, qui a signé pour trois saisons à la Juventus Turin.

La cible prioritaire en cette fin de mercato estival pour le club francilien est Kylian Mbappé, l’attaquant de l’AS Monaco. La nouvelle star du football français n’a pas pris part aux deux dernières rencontres de l’équipe de Jardim contre Dijon (4-1) et contre Metz (1-0). Il semble que l’affaire entre toutes les parties soit déjà bouclée pour l’arrivée du néo-Bleu dans la capitale française. Un nouveau transfert retentissant à mettre à l’actif d’Antero Henrique, le nouvel homme fort du PSG.

Il percevra un salaire de 18M€ nets

C’est en tout cas ce qu’annonce ce samedi le journal catalan Mundo Deportivo. La publication catalane évoque que le transfert est déjà finalisé et que le joueur pourrait même être présenté à la presse dès la semaine prochaine. Selon MD, le transfert, bien qu’aucun chiffre ne soit officiel, devrait se faire autour de 180 millions d’euros et pourrait même atteindre la barre des 200 millions d’euros avec les bonus inclus dans les négociations.

L’attaquant de 18 ans, lui, devrait percevoir dans le club francilien un joli salaire de 18 millions d’euros nets par saison. Ainsi, après l’arrivée de Neymar et peut-être - voire sûrement - celle de Mbappé, le PSG va devoir augmenter sensiblement ses rentrées d’argent. Julian Draxler pourrait être sur le départ tout comme Angel Di Maria qui lui est une alternative pour le FC Barcelone si le club blaugrana échoue dans le dossier Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund). Reste maintenant à attendre l’officialisation si l’on en croit MD.