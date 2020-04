Pendant de longs mois, la question de la prolongation de Boubacar Kamara a fait trembler les dirigeants marseillais. Cela s’était bien terminé avec un nouveau contrat jusqu’en 2022 pour le joueur formé au club. Puis il s’est définitivement imposé sous les ordres d’André Vilas-Boas cette saison, rayonnant notamment au milieu de terrain. Mais le débat au sujet de son avenir pourrait vite revenir sur le devant de la scène. Il y a quelques jours, nous vous relayions l’intérêt de Manchester City pour le jeune Français âgé de 20 ans.

Outre Manchester City, Manchester United, Chelsea et Arsenal le suivent de très près selon nos informations. De quoi faire craindre un départ prématuré ? Le joueur a souvent été clair sur ses ambitions, expliquant notamment en conférence de presse que ce serait un rêve de participer à la Ligue des Champions avec l’OM, ce qui était bien parti avant l’arrêt provisoire, ou pas, du championnat. Selon nos informations, le but du Kamara et de son entourage est bel et bien de rester à Marseille cet été quoi qu’il arrive et peu importe les clubs intéressés.

Kamara est clair, quid de l’OM ?

Cela s’explique par plusieurs facteurs. L’envie du joueur de continuer dans son club formateur d’abord, mais aussi une valeur marchande en forte hausse et la perspective d’être en balance pour une place en équipe de France lors de l’Euro qui se disputera en 2021. Tout est donc clair du côté du joueur, mais sera-ce le cas du côté du club ? Vous le savez, l’Olympique de Marseille est empêtré dans une délicate équation au niveau financier. Le récent positionnement de Jacques-Henri Eyraud au sujet des salaires des joueurs le prouve.

Alors que Dimitri Payet est trop âgé pour représenter une grosse valeur marchande et que Florian Thauvin a souvent peiné à trouver un nouveau projet excitant, Boubacar Kamara pourrait bien représenter la plus grosse rentrée d’argent possible l’été prochain, au regard de son âge et de son potentiel, les deux facteurs devenus les plus importants dans l’établissement d’un prix de vente. En cas de belle offre, l’OM saura-t-il garder la tête froide ?