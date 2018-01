C’était peut-être son dernier match au Parc des Princes. Entré en jeu peu après l’heure de jeu en lieu et place de Julian Draxler, Javier Pastore a participé à la large victoire du Paris SG contre Montpellier (4-0, 23e journée de Ligue 1). Surtout, à l’issue de la rencontre, en zone mixte, face aux journalistes, le milieu argentin s’est longuement confié sur sa situation au sein du club de la capitale, ouvrant encore la porte à un possible départ d’ici la fin du mercato d’hiver.

« Ici, je sens que je n’aurais pas la possibilité d’avoir beaucoup de temps de jeu, j’ai besoin d’attendre que les joueurs aient des cartons ou se blessent pour jouer des matches, c’est pas joli. Un départ ? Je ne sais pas. Sincèrement, on est dans une situation difficile, c’est un choix très difficile, je suis très bien ici, très content, c’est ma ville. Je n’ai encore rien décidé. L’unique chose dont j’ai besoin, c’est de jouer beaucoup plus pour essayer d’aller au Mondial. Si je ne suis pas dans la liste de la sélection pour le Mondial, je me dirais toujours que j’aurais pu faire autre chose pour y aller », a-t-il expliqué.

L’Inter, piste affichée et toujours ouverte

Toutefois, malgré ces déclarations fortes, el Flaco a affirmé que sa décision n’était pas encore prise, et que le club n’avait pas encore tranché. « On parle de ça, le club ne sait pas, ce n’est pas une décision facile. On va voir si d’ici quelques jours, on peut trouver un accord et une solution. Ça dépend quel club, le club doit avoir besoin d’un joueur comme moi, ce n’est pas partir pour partir. Je suis heureux ici », a-t-il indiqué en toute franchise avant d’évoquer en détails sa principale piste en cas de transfert d’ici la clôture du marché mercredi, à savoir l’Inter Milan.

« L’Inter est un grand club, l’Italie est un championnat que je connais, que j’aime beaucoup. Le pays de ma femme. L’aspect familial est important pour moi. Je ne sais pas sincèrement », a-t-il conclu. Javier Pastore est donc dans le doute. Mais, à la lecture de ses propos, la tendance semble plutôt à un départ dans le sprint final du mercato. Le public du Parc des Princes a donc peut-être assisté au dernier match d’un de ses chouchous...