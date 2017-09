Diego Costa, Vincent Aboubakar, Divock Origi, Vincent Janssen, etc... La liste des attaquants liés à l’Olympique de Marseille a été longue comme le bras. Mais c’est finalement Kostas Mitroglou qui a rejoint la cité phocéenne hier en toute fin de mercato. Le Grec a été présenté ce vendredi matin aux côtés de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta. Le directeur sportif en a dit plus sur le joueur : « Mitroglou, c’est un joueur qui fait peur quand tu es gardien. Il est capable de poser des problèmes, il a une bonne qualité de jeu de tête, avec les pieds. Il marque tous types de buts. Il est gaucher, il a une grosse qualité avec son pied droit aussi. Il peut jouer avec Valère Germain ou tout seul. Il peut jouer à deux, dans différents systèmes. Notre idée est d’avoir différents profils dans notre équipe, qui peut donner des solutions techniques, tactiques. Ça dépend du match, de la compétition. C’est bien pour nous d’avoir différents profils de joueurs. Il a une grosse expérience en Europe. Il est capable de tenir la pression. C’est un joueur important dans le vestiaire. ll a une grosse personnalité. Il a demandé à être un des leaders de l’équipe (...) On a dit qu’on avait besoin de ce type de personnalités ».

Une fois les présentations faites avec le fameux Power Point, Mitroglou est entré dans la salle de presse. Après avoir pris la pose avec son maillot, le nouveau numéro 11 de l’OM en a dit plus sur son départ du Portugal où il sortait d’une saison honorable. « Je ne sais pas, il faut demander à Benfica (pourquoi ils l’ont laissés partir). Moi aussi j’avais envie de partir, même si j’étais content de jouer là-bas. J’ai eu des succès là-bas. Je remercie Benfica pour ces deux dernières années. Maintenant, je suis ici et je veux me concentrer sur l’OM ». Un club où il a hâte de jouer. « Je suis très heureux. Je suis ravi de la façon dont l’entraîneur et le club se sont occupés de moi. Je suis impatient de jouer pour l’OM. Les négociations ont commencé il y a un certain temps et depuis plusieurs semaines. J’ai hâte d’être ici au sein de l’équipe ». Une équipe qu’il a encore besoin de découvrir. « Je sais que c’est la seule équipe française qui a gagné la Ligue des Champions. C’est un club traditionnel. C’est une bonne adresse partout en Europe (...) Personnellement, je ne les connais pas (ses coéquipiers). Je connais le gardien (Mandanda), Payet, Thauvin. Abdennour et Rami aussi ».

Mitroglou ravi de découvrir la L1

Mais l’international grec (58 sélections, 14 buts) veut vite s’intégrer. « Je viens d’arriver. Je ne connais pas beaucoup l’équipe mais la meilleure possibilité pour m’adapter est de marquer des buts ». Attendu de pied ferme par les supporters phocéens qui voulaient un grand attaquant, l’ancien joueur de Benfica ne se met pas de pression. « Je sais que l’ambiance au Stade Vélodrome est bouillante. J’ai hâte d’y être et de jouer mon premier match...Je suis sûr que je peux tenir la pression ». Un discours qui doit plaire aux fans phocéens. L’attaquant qui se remet d’une blessure espère rapidement être sur pieds pour aider sa nouvelle équipe. « Ce n’est pas grand chose. C’est une petite blessure musculaire. Je vais suivre les soins pour pouvoir jouer et être au top (...) Je ne peux pas encore le dire (s’il sera prêt pour le match contre Rennes le 10 septembre). Je vais suivre mon traitement pour voir comment ma blessure évolue ».

Ce qui est certain c’est que le Grec est prêt à jouer seul ou à deux en attaque.« Ce n’est pas à moi de décider mais au coach. Je vais essayer de faire de mon mieux et apporter le plus possible à l’équipe ». Kostas Mitroglou est aussi pressé de découvrir la Ligue 1. « C’est l’une des raisons pour lesquels j’ai dit oui à Marseille. C’est l’un des meilleurs championnats en Europe. Il y a beaucoup de bons joueurs. Je suis content de pouvoir jouer contre des joueurs si importants comme Neymar ». Le Grec n’a pas pu compter sur son ancien coach à l’Olympiakos, Michel, pour lui parler de l’OM et du championnat de France. « J’avais un bon contact avec Michel. On s’est bien entendu. On est toujours en contact. Mais on n’a pas échangé sur l’OM. J’ai pris la décision tout seul. Je n’avais pas besoin d’une deuxième opinion pour venir jouer ici ». Après les paroles, place aux actes pour Mitroglou.