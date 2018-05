À Nice, Mario Balotelli (27 ans) a su relancer une carrière au point mort. Auteur de 33 buts en 50 matches de Ligue 1 avec les Aiglons, Super Mario a retrouvé son éclat. Malheureusement pour les supporters du Gym, l’Italien ne rempilera pas pour une troisième saison à l’Allianz Riviera. « Nice ? Je suis quasiment sûr que je ne vais pas rester, même si je n’en suis pas totalement certain. Plus que probablement, ce sera ma dernière saison ici, malgré le fait que ce soit ma meilleure en France », confirmait l’intéressé il y a quelques jours.

Un départ probable qui a forcément mis en alerte plusieurs écuries telles que l’OL, Naples, l’AS Roma ou encore le Borussia Dortmund. Mais ces derniers temps, la rumeur d’un intérêt appuyé de l’Olympique de Marseille circule de plus en plus. Toujours en quête d’un buteur de renom malgré le réveil de Kostas Mitroglou, la formation phocéenne verrait d’un très bon œil l’arrivée d’un attaquant désormais habitué à la Ligue 1 et dont le talent retrouvé lui permettrait de jouir d’une belle arme offensive sur la scène européenne.

Balotelli voulait la Premier League mais...

Une piste qui a pris une telle ampleur au point de voir l’équipementier Puma être associé à l’opération. En effet, la firme germanique, qui possède Balotelli dans son giron, sera le prochain équipementier de l’OM et pourrait donc mettre la main à la pâte pour faciliter un éventuel transfert. Un scénario loin d’être utopique, d’autant qu’en Italie TMW vient de lâcher une petite bombe cette nuit : l’OM aurait trouvé un accord avec Mario Balotelli ! Une information qui ne précise pas toutefois les contours financiers de l’arrangement. Mais attention, car Mino Raiola rôde dans les parages.

Agent du Transalpin, l’Italo-Hollandais compte profiter du retour sur le devant de la scène de son protégé pour se garder un maximum d’options ouvertes. En clair, même si Balotelli ne pourra pas profiter de l’exposition de la Coupe du Monde pour faire grimper sa cote, son retour annoncé en sélection nationale et son bilan comptable avec Nice restent des arguments de poids pour Raiola dans la quête de courtisans. De quoi tenir les dirigeants de l’OM en haleine, même si TMW explique qu’une possible qualification en Ligue des Champions pourrait donner définitivement un avantage aux Olympiens. De plus, alors qu’il souhaitait, dans un premier temps, retourner en Premier League, Balotelli n’aurait pas trouvé de projet anglais à sa convenance. À suivre.