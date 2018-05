Et si le prochain attaquant de l’Olympique de Marseille avait marqué contre lui ce dimanche soir ? La piste marseillaise prend de plus en plus d’ampleur ces derniers jours. Hier, Nice Matin avançait que Rudi Garcia aimait beaucoup le profil de Mario Balotelli, à qui il reste un an de contrat, mais dont les contours d’un départ cet été (acté) semblent quand même assez flous (sera-t-il gratuit ?). « Mario est prêt à retourner en Italie, il a mûri et fait partie des 10 meilleurs attaquants au monde. Je négocie déjà avec plusieurs clubs en Angleterre et en Italie. J’ai parlé avec la Juve, la Roma, Naples et l’Inter. En Italie, c’est l’avant-centre numéro un. Il vaut 100 millions d’euros, mais cet été il sera libre et sera donc une sacrée affaire », déclarait Raiola à la Rai il y a peu. Cependant, aucun grand club italien ne s’est manifesté pour le moment afin d’attirer l’attaquant

Quoi qu’il en soit, le quotidien régional a remis une pièce dans la machine en ce mardi férié. En effet, Nice Matin avance que Puma, qui est le nouveau sponsor maillot de l’OM, et dont l’égérie principale n’est autre que l’attaquant transalpin, pourrait mettre la main à la poche pour aider le club phocéen financièrement pour s’offrir une nouvelle (belle) tête de gondole que les fans pourraient admirer. Ce serait un formidable coup double pour Puma puisque les maillots de Balotelli, qui semble adorer l’atmosphère du Vélodrome, pourraient s’arracher et surtout offriraient une nouvelle visibilité au club phocéen.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’un sponsor pourrait mettre la main à la pâte pour aider un club à attirer un grand joueur. Puma avait déjà fait le coup lors du transfert d’Ousmane Dembélé de Rennes à Dortmund et pourrait donc rééditer la chose dès l’été prochain. Avec la nouvelle hype - méritée - autour de l’OM ces derniers temps et l’arrivée de Puma qui a balayé Adidas, la Ligue 1 risque de se régaler la saison prochaine. Enfin... si tout cela se goupille bien...