L’AS Monaco est sans conteste un acteur majeur du mercato estival 2017, dans les deux sens. Si la vente de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain fait jaser toute l’Europe, le club de la Principauté enquille les recrues avec un peu plus de discrétion. Et n’hésite pas à remplacer chaque partant. Valère Germain a donc son successeur sur le Rocher, en la personne de Stevan Jovetic. A moins qu’il ne s’agisse de celui de Kylian Mbappé, d’autant que Jovetic a récupéré le numéro 10 du Français.

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Stevan Jovetic, 27 ans, qui s’engage pour 4 saisons jusqu’en juin 2021. » C’est un très joli coup réalisé par la direction monégasque, tant le talent du Monténégrin de 27 ans est incontestable. Cela ne correspond pas au profil habituel des recrues de l’ASM, généralement jeunes et pleines de potentiel. Jovetic est lui un joueur confirmé, avec de l’expérience, mais surtout désireux de s’installer sur la durée dans un club.

Révélé à la Fiorentina, perdu à Manchester City puis à l’Inter Milan mais retrouvé durant son prêt au FC Séville, Jovetic est un technicien remarquable, à l’intelligence de jeu incontestable. A l’aise dans un rôle de neuf et demi mais aussi capable de jouer seul en pointe, il pourrait former un formidable duo avec Radamel Falcao. Mais il devra affronter la concurrence de Diakhaby, très prometteur et dans un style plus percutant que le sien, et d’une autre potentielle recrue estivale.