Alexis Sanchez, Neymar, Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain s’est lancé sur tous les dossiers chauds cet été 2017. Les pensionnaires du Parc des Princes veulent du lourd pour renforcer leur attaque. Il y a un an, les Franciliens ont visé un peu moins haut. Ils ont accueilli Hatem Ben Arfa, libre et auteur d’une bonne saison à Nice, et Jesé Rodriguez. Ce dernier, âgé de 24 ans, a très vite déçu dans la capitale française.

Au total, l’Espagnol a claqué 2 buts en 14 rencontres toutes compétitions confondues. Après seulement six mois dans l’Hexagone, il a été prêté en Liga à Las Palmas. Le temps pour lui de trouver la mire 3 fois en 16 apparitions. De retour à Paris, Jesé participe à la préparation sous la houlette d’Unai Emery. Le coach l’a amené à Miami pour participer à la tournée aux Etats-Unis, contrairement à d’autres indésirables comme Ben Arfa ou Krychowiak. Malgré cela, le Canterano n’a pas marqué des points et un départ est toujours d’actualité.

Il y a quelques jours, la Fiorentina avait manifesté un intérêt pour lui. Un intérêt qui est toujours vif et réel à en croire les informations de La Nazione. Le média italien est cependant plus confiant que les semaines précédentes d’autant que ça ne se bouscule pas au portillon pour lui. Mais la Viola, dépouillée cet été, doit encore s’entendre avec le PSG puisque le salaire du joueur (3M€ net annuels) est trop élevé pour les Italiens. Si Paris prend en charge une partie du salaire, la Fio pourra accélérer. La balle est dans le camp du PSG qui devra vite se décider. D’autant que la Viola explorent les pistes menant à Kranevitter ou Emre Mor...