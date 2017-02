La gifle est lourde mais méritée. Hier soir face au Bayern Munich, Arsenal a de nouveau dit adieu à une qualification pour les quarts de finale en s’inclinant 5-1 sur la pelouse de l’Allianz Arena. Pour la 7e fois consécutive, les Gunners devraient quitter la Ligue des Champions au stade des huitièmes de finale. Pour la 3e fois en 5 ans, le bourreau est bavarois. Le pire, c’est que cette nouvelle confrontation n’a pas marqué un rapprochement entre les deux équipes. La première fois, en 2012-2013, Arsenal avait failli réaliser l’exploit en s’imposant 2-0 en Allemagne après avoir perdu 1-3 à l’aller. En 2013-2014, le club londonien n’était pas si loin (0-2, 1-1).

La troisième ne sera a priori pas la bonne, avec ce 5-1 encaissé et cette différence de niveau flagrante. Sans Koscielny, sorti à la 49e, la défense a sombré. Seul Alexis Sanchez semblait avoir les jambes et le talent nécessaire. Un constat partagé par l’ancien Mancunien Roy Keane. « Arsenal n’a que deux joueurs décents ». Le reste du onze n’a jamais paru capable de rivaliser, que ce soit Mustafi, Iwobi ou encore le transparent Mesut Özil, bien moins à l’aise que face à Ludogorets Razgrad. Si les joueurs en prennent pour leur grade, c’est bien Arsène Wenger qui est pointé du doigt.

Wenger poussé vers la sortie

« Wenger est à blâmer pour la capitulation face au Bayern. Ce fut un match misérable, sans cœur ni organisation tactique », tacle le Daily Mirror, qui poursuit : « l’une des pires soirées de l’ère Wenger. Jusqu’à quand cela va-t-il continuer ? ». « Embarrassant », juge le Daily Telegraph. « Wenger a-t-il atteint le fond du gouffre ? ». « Bye bye Arsène », se moque de son côté The Sun. Le manager français, qui n’a pas souhaité répondre à plus de deux questions en conférence de presse, a admis au micro de Skysports que la défaite était difficile à digérer.

« Les problèmes sont arrivés après le troisième but parce que nous avons perdu notre organisation et nous étions mentalement fatigués. Nous étions vulnérables à ce moment et les 25 dernières minutes sont devenues un cauchemar parce que nous n’avions pas de réponse », a-t-il commenté. Est-ce la fois de trop pour Wenger ? Les choses semblent différentes au lendemain de cette gifle. Le Daily Telegraph a même mis en place un live sous le titre : « Le départ d’Arsène Wenger attendu après l’humiliation face au Bayern Munich ». Et si cette fois, c’était vrai ?