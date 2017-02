Après l’éclatante victoire du Paris Saint-Germain au Parc des Princes contre le FC Barcelone (4-0) et de Benfica contre le Borussia Dortmund (1-0), c’était au tour du Bayern Munich et d’Arsenal ainsi que du Real Madrid et de Naples de rentrer dans ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Du côté des Gunners, Arsène Wenger devait se passer d’Olivier Giroud tandis que Carlo Ancelotti laissait Thomas Müller sur le banc pour offrir les clés du jeu à Thiago Alcantara. Dès les premières minutes, le Bayern mettait le pied sur le ballon et la pression sur les buts des Gunners. C’est ainsi qu’Arturo Vidal envoyait une frappe lointaine bien captée par Ospina.

Les hommes d’Ancelotti n’allaient pas tarder à ouvrir la marque. Suite à un jeu à trois côté droit entre Lahm, Douglas Costa et Arjen Robben, le Néerlandais, très remuant depuis les premières minutes, envoyait une frappe enroulée sous la barre d’Ospina (1-0, 13e). Arsenal s’en remettait à la vitesse de ses attaquants. Ainsi Sanchez poussait à la faute Hummels et Özil mettait en danger Neuer qui relâchait le ballon (26e). Dans la foulée, Arsenal obtenait un corner et Lewandowski en tentant de repousser le danger tapait dans Koscielny. Sanchez ne transformait pas son penalty mais le cuir lui revenait dessus et, en trois temps, il égalisait pour les Anglais (1-1, 30e). Sur un centre d’Alaba, Bellerin touchait le ballon de la main mais les arbitres ne voyaient rien (35e) provoquant la colère des Bavarois. Au terme d’une première période plaisante, les deux équipes rejoignaient les vestiaires sur un score nul (1-1).

Koscielny se blesse, Lewandowski se réveille

Au retour des vestiaires, les Gunners s’étaient enhardis mais perdaient Laurent Koscielny qui a ressenti une pointe derrière la cuisse après un duel avec Lewandowski, remplacé par Gabriel (49e). Mais le Bayern Munich ne se laissait pas faire du tout. Sur un contre, Arjen Robben décalait parfaitement Phillip Lahm qui envoyait un amour de centre vers la tête de Lewandowski. L’international polonais ne se gênait pas pour donner l’avantage à son équipe (2-1, 53e). Presque dans la foulée, Lewandowski remisait parfaitement d’une belle talonnade pour Alcantara qui marquait le troisième but (3-1, 56e).

Dès lors, les hommes de Carlo Ancelotti s’en donnaient à cœur joie ! Robert Lewandowski trouvait la barre transversale sur une frappe contrée juste avant que Gibbs ne sauve son équipe avec la main sur une tentative de Robben de près (61e). Sur un corner mal repoussé, Thiago Alcantara récupérait le ballon et reprenait de volée. Le cuir, contré par Xhaka, finissait au fond des filets (4-1, 63e). Tout a changé au moment de la sortie de Laurent Koscielny, la défense parut moins complémentaire et donc efficace. Petit bémol - ou pas, Phillip Lahm a récolté un carton jaune qui le privera du match retour (83e). Il fallait bien que Thomas Müller participe à la fête. Sur une passe de Thiago Alcantara, l’Allemand, d’une feinte de frappe, éliminait Gibbs et Gabriel et ajustait Ospina (88e). Une victoire sur le même score que la dernière confrontation entre les deux équipes. Les hommes de Carlo Ancelotti peuvent voir venir pour le match retour.

Retrouvez le film du match et tous les buts du match en vidéo en cliquant ici.

L’homme du match : Lewandowski (8,5) : au tout début, on le sentait bien en jambes notamment sur son pressing. Mais le géant polonais demeurait très maladroit dans ses contrôles. C’est lui qui fait faute sur Koscielny pour le penalty et l’égalisation de Sanchez (30e). Mais, même quand il n’est pas dans un grand soir, Lewandowski peut briller. Il donne l’avantage à son équipe d’une belle tête (53e) avant d’offrir d’une talonnade un but à Thiago Alcantara (56e). Il trouve ensuite la barre transversale (61e). Remplacé par Thomas Müller (86e). L’attaquant allemand a parachevé la victoire bavaroise sur une passe d’Alcantara (88e).

Bayern Munich :

Neuer (6,5) : le portier international allemand n’a tellement rien eu à faire lors des 25 premières minutes qu’il a quémandé un ballon à un ramasseur de balle histoire de se dégourdir un peu et de se réchauffer. Mais justement, il ne fut pas vraiment concentré et sur sa première tentative de captation de balle sur un coup franc d’Özil, il relâche bêtement le ballon (26e). Il repousse le penalty de Sanchez mais ne peut rien sur sa reprise (30e). Il arrête une belle tentative de Xhaka (40e). Il repousse aussi une belle frappe d’Özil en toute fin de première première période (45e).

Lahm (7) : le latéral droit allemand qui va prendre sa retraite à la fin de la saison n’a pas eu grand chose à faire défensivement sur son côté droit et, de toute façon, il a joué très haut. C’est même lui qui décale Douglas Costa sur le but de Robben (13e). Il offre un amour de centre pour Lewandowski sur le but du 2-1 (53e). Il récolte un carton jaune qui le privera du match retour (83e).

Hummels (4) : on était parti pour dire qu’il n’avait rien eu à faire à part bien fermer avec Martinez sauf qu’il fait une erreur de relance puis pousse Sanchez et récolte un carton jaune sur un coup franc qui s’est avéré dangereux (26e). Il a failli se rattraper sur une tête, sans succès (44e).

Martínez (5,5) : il a été vigilant au cours des trente premières minutes ne commettant aucune erreur. Il est peut-être un peu loin et moins tranchant sur l’égalisation sur penalty (en trois temps) d’Alexis Sanchez (30e). Il a eu moins de travail en deuxième période et il a fait vibrer Ospina sur une belle tête sur un corner.

Alaba (5) : le latéral international autrichien était plutôt ailier ce soir. Comme à son habitude, avec son placement très haut, il a permis à son équipe d’élargir le jeu et a proposé quelques appels intéressants. Toutefois, en première période on a plus joué de l’autre côté. Moins en vue en seconde période.

Xabi Alonso (6) : à côté de Vidal, on l’a peu vu et c’est peut-être mieux. En première mi-temps il a récupéré bon nombre de ballons notamment grâce au pressing de ses coéquipiers. Il a ensuite joué juste sans trop en faire. Toujours aussi précieux à la première relance en seconde période.

Vidal (6) : le milieu de terrain chilien était au four et au moulin en début de partie, en défendant puis se projetant vers l’avant et en tentant de renverser le jeu. C’est lui qui se crée la première occasion d’une frappe lointaine (8e). Il a continué à se battre comme un beau diable tout au long de sa présence sur le terrain. Il fait aussi briller Ospina par une lourde frappe (87e).

Robben (7,5) : de retour, l’international néerlandais était en jambe ce soir ! Après dix minutes où il s’est montré disponible, il a ouvert le score pour son équipe d’une magnifique frappe sous la barre transversale (13e). Toujours aussi important en deuxième période, il lance Lahm sur le but de Lewandowski (53e). Il offre une balle de but sur un contre pour Joshua Kimmich qui dévisse totalement (86e). Remplacé par Rafinha (88e).

Thiago (8,5) : le meneur de jeu a donné raison à son coach ce mercredi soir. L’ancien du Barça s’est montré très disponible et très utile dans ses déplacements et ses passes en début de rencontre. Son positionnement, entre les lignes adverses, a posé beaucoup de problèmes aux Gunners. Ce n’est pas un hasard s’il profite d’une belle talonnade de Lewandowski pour marquer le troisième but du Bayern (56e). Il s’offre un doublé sur une frappe contrée par Xhakha (63e). Il offre l’ultime but à Arjen Robben (88e).

Costa (4,5) : il a bien combiné avec ses partenaires en début de partie, c’est même lui qui fait la passe à Arjen Robben sur l’ouverture du score du Bayern (13e). Il a beaucoup changé de zone, repiquant dans l’axe, il n’a pas eu beaucoup d’influence en première période. Ce fut la même chose en deuxième période. Il s’offre une balle de but bien repoussée par Ospina (83e). Un poil décevant tout de même. Remplacé par Joshua Kimmich (84e) qui a tout de suite tenté sa chance sur une passe de Robben (86e).

Lewandowski (8,5) : voir ci-dessus.

Arsenal :

Ospina (5,5) : le remplaçant de Cech a réalisé un beau match malgré les cinq buts encaissés. L’ancien gardien de l’OGC Nice ne pouvait absolument rien sur l’incroyable frappe de Robben (11e). Le portier colombien a repoussé les tentatives du même hollandais (14e, 80e) de Vidal (8e) ou de Diego Costa (83e). Il est tout heureux de voir la tentative de Hummels sortir avant qu’elle est frôlée son poteau gauche (45e). En seconde période il ne peut pas faire grand chose non plus sur les buts de Lewandowski (53e) et Alcantara (56e, 63e).

Bellerin (2) : à l’image de la prestation des Gunners ce soir, il a été terriblement fébrile. Alors que sa qualité première est la vitesse, notamment sur les contres, il n’a jamais mis en évidence cet aspect là de son jeu ce soir. Il aurait pu concéder un pénalty pour une main non-sifflée en première mi-temps.

Mustafi (2) : l’international allemand s’est fait complètement mangé ce soir par les attaquants du Bayern. S’il aurait pu obtenir une faute lorsque Lewandowski s’appuie sur lui pour inscrire le deuxième but des Bavarois (53e) il manque quand même cruellement d’autorité face au Polonais. L’exemple à suivre se trouve à ses côtés avec le professeur Koscielny.

Koscielny (6,5) : le taulier des Gunners, dont la sortie sur blessure à tout changer pour Arsenal. Le français a été incroyable sur toutes ses interventions (8e, 46e). C’est aussi lui qui provoque la faute de Lewandowski amenant le pénalty égalisateur (30e). Il laisse, donc, ses coéquipiers en sortant sur blessure, probablement en se claquant la cuisse sur une énième intervention décisive (46e). Remplacé par Gabriel (2) : (47e) qui a directement pris le bouillon, notamment

Gibbs (2) : préféré à Nacho Monreal, il aura eu beaucoup de mal à contenir Robben sur son côté gauche. Offensivement il n’aura absolument rien apporté. Il aurait pu provoquer un pénalty en contournant une frappe sur sa ligne de but (61e). C’est lui qui récupère le brassard de capitaine après la sortie de Koscielny (47e).

Coquelin (2) : fantomatique. On a pratiquement jamais aperçu le français ce soir à l’Allianz Arena ce soir. Dès le début de la première mi-temps (8e) l’ancien Lorientais s’est fait crocheté par Arturo Vidal, offrant une belle possibilité au Chilien. La suite de son match a été dans la continué de cette action, sans arrêt en retard. Remplacé par Olivier Giroud (77e)qui n’a rien apporté de plus que ses coéquipiers.

Xhaka (3) : le Suisse, titularisé ce soir en l’absence de Ramsey et de Santi Cazorla, a lui aussi été complètement mangé par les Munichois. Seul fait marquant de sa partition : oublié au marquage (39e), il vient couper le centre d’Alex Oxlade-Chamberlain mais trouve Manuel Neuer au centre de son but, une grosse occasion qui aurait pu permettre aux Gunners de mener (1-2).

Chamberlain (2) : du jus sur certaine actions mais tellement inoffensif. Il gâche d’abord une très belle opportunité de contre (23e) mais aurait pu offrir une balle de but à Xhaka (39e). Il perd grossièrement le ballon devant son but en fin de match, offrant le cinquième but allemand au nouvel entrant Thomas Muller (88e).

Ozil (2) : le dépositaire du jeu d’Arsenal a fait du Ozil des mauvais soirs. Lent, immobile, inoffensif et maladroit. Il a rarement fait les bons choix… Il donne encore de la matière pour nourrir les inquiétudes de Wenger à son égard. Il frappe par exemple bizarrement son coup-franc (27e) qui aurait cependant pu amener un but si les Gunners ne s’étaient pas montrés maladroits et hors jeu après la faute de main ne Neuer.

Iwobi (2) : on ne comprend vraiment toujours pas ce que Wenger lui trouve. Il ne fait jamais la différence, défend à peine correctement. Arsenal doit faire sans lui pour grandir. Servit par Sanchez (4e) il voit sa frappe contrée à l’entrée de la surface du Bayern Munich. Un énième ballon perdu a également profité à Robben (14e) mais Ospina était là pour sauver son coéquipier. Remplacé par Theo Walcott (77e) qui a apporté un peu de vitesse mais vainement.

Alexis Sanchez (6) : le meilleur jour d’Arsenal offensivement mais le Chilien ne partage jamais rien avec ses coéquipiers. Sa volonté de vouloir faire systématiquement la différence tout seul rend le jeu d’Arsenal extrêmement prévisible. Bon en lieutenant mais pas assez fort pour être un leader d’une attaque de très haut niveau. Invisible lors des 25 premières minutes, il arrive enfin à se mettre en évidence à provoquant la faute d’Hummels à la limite de la surface (26e). C’est lui qui égalise, avec énormément de réussite à (1-1) en s’y reprenant à trois reprises pour transformer son pénalty (30e). Intéressant par ses mouvements en début de seconde période avant que son équipe coule.