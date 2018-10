La Ligue des Champions est revenue cette semaine et la troisième journée de la phase de poules s’est achevée ce mercredi soir avec notamment le match nul du Paris Saint-Germain contre le Napoli (2-2). Il est désormais temps de faire un petit bilan des joueurs qui ont brillé.

David De Gea (Manchester United) : bien que Manchester United se soit incliné à domicile face à la Juventus Turin (0-1), le portier espagnol a tenté de faire garder la tête hors de l’eau aux siens. On se souviendra notamment d’une sublime parade sur une frappe surpuissante de Cristiano Ronaldo, de retour à Old Trafford, qui se dirigeait tout droit vers la lucarne.

Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) : le latéral droit d’Hoffenheim a absolument tout fait à l’Olympique Lyonnais. Le jeu de Julian Nagelsmann était fait de passes en diagonales, les latéraux sont forcément au centre du jeu. Kaderabek a été absolument exceptionnel dans son couloir, bien qu’il n’a pas délivré de passes décisives au cours de cette rencontre riche en buts (3-3).

Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund) : le défenseur français du Borussia Dortmund n’y est pas pour rien, au même titre que les poteaux, si les joueurs de l’Atlético Madrid n’ont pas réussi à trouver la faille en ce mercredi soir. Le BvB s’est imposé sur le score de quatre buts à zéro et l’ancien du Paris Saint-Germain n’a écopé d’un carton jaune qu’à la toute fin du match (90e +3). Une rencontre pleine de caractère, Griezmann et Costa peuvent l’assurer.

Kalidou Koulibaly (Naples) : on le sait, Koulibaly est l’homme des grands matches du côté de Naples. Bien que le PSG n’a pas été formidable ce mercredi soir, lui a su parfaitement museler Edinson Cavani. L’Uruguayen n’a pas réussi à s’exprimer et surtout n’a subi aucune faute. Il s’est montré leader et tranchant dans ses interventions. Une rencontre de très grande qualité.

Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) : le latéral gauche est prêté au Borussia Dortmund pour deux années par le Real Madrid et le BvB s’en frotte les mains. Contre l’Atlético Madrid, il a été exceptionnel, se montrant offensivement à bon escient et surtout en offrant trois passes décisives pour Axel Witsel, Raphaël Guerreiro et Jadon Sancho.

Allan (Naples) : s’il en est un qu’il faut ressortir de la rencontre d’hier, c’est bien le milieu de terrain brésilo-italien. Il a énormément couru et a récupéré un nombre de ballons assez impressionnant. Il convenait de voir hier la différence de niveau entre lui et Rabiot. Et pour bien faire, quand il joue vers l’avant, c’est toujours juste. Une prestation à montrer dans toutes les écoles de football.

Fabinho (Liverpool) : pour sa première titularisation en Ligue des Champions sous les couleurs de Liverpool, le Brésilien a fait le job. Alors, d’accord, ce n’était que l’Étoile Rouge de Belgrade en face, mais il faut souligner que c’est une rencontre encourageante alors que son début de saison avec les Reds ne l’était pas forcément. De bons augures donc !

Arthur (FC Barcelone) : arrivé un peu en catimini cet été, le milieu de terrain du FC Barcelone est en train de prendre une place très importante dans l’entrejeu mis en place par Ernesto Valverde. Contre l’Inter ce mercredi soir, il a encore été au four et au moulin. Bien qu’il ne soit pas impliqué directement dans les buts de son équipe (Rafinha et Alba), il a été le métronome des Blaugranas en étant disponible et en jouant très juste.

Mohammed Salah (Liverpool) : l’Égyptien a connu un début de saison assez difficile à Liverpool, mais ce mercredi, contre l’Étoile Rouge de Belgrade, le Pharaon a inscrit ses 49e et 50e buts sous les couleurs des Reds en seulement 65 matches joués ! Grâce à lui, entre autres, Liverpool passe en tête du groupe et peut voir venir serein la phase retour des matches de poules.

Edin Dzeko (AS Roma) : il est probablement le grand oublié de la sélection des 30 noms pour le Ballon d’Or, mais qu’est-ce qu’il est doué ! L’AS Roma patine en championnat, mais ce mardi, c’est un Dzeko de gala qui a pénétré sur la pelouse de l’Olimpico. Deux buts une passe décisive à son actif (pour Ünder) lors de la victoire trois buts à zéro de l’AS Roma devant le CSKA Moscou.

Jesús Manuel Corona (Porto) : ce nom ne vous dit peut-être rien, mais le club portugais doit beaucoup à son numéro 10 ce mercredi contre le Lokomotiv Moscou. C’est lui qui offre le but du break à Hector Herrera puis, voyant son adversaire revenir à un but, il s’est attelé à donner encore un peu plus d’air aux siens en marquant le troisième but sur une passe de Brahimi. Score final trois buts à un pour Porto avec un grand Corona. Santé.