L’Olympique Lyonnais aborde une semaine XXL. Demain, les hommes de Bruno Genesio se rendent en Angleterre pour défier l’ogre Manchester City pour leur retour en Ligue des Champions (match commenté en direct sur notre site). Un choc XXL qui sera suivi par le fameux Olympico dimanche prochain face à Marseille pour ce qui pourrait déjà être un des faits marquants du championnat. Mais avant de penser aux Phocéens, les Gones doivent déjà répondre présents sur le terrain des Citizens.

Tenu en échec à Caen (2-2), l’OL n’inspire pas confiance à l’heure d’affronter l’armada de Pep Guardiola. Et pour remobiliser les troupes lyonnaises, personne ne fait mieux que Jean-Michel Aulas. Hier déjà, le boss de l’OL est sorti du silence dans les colonnes du Dauphiné Libéré pour mettre un bon petit coup de pression à Bruno Genesio et ses hommes. Aujourd’hui, JMA s’est également exprimé dans L’Équipe pour défendre son club chéri.

Aulas promet un OL sur le toit de l’Europe

« On va vendre chèrement notre peau. Lyon est un club qui en impose partout en Europe sur le plan des structures, de la stratégie. Et on ne va pas se faire enquiquiner par quelques perturbateurs qui ne voient qu’un intérêt à nous critiquer pour nous affaiblir. » Une nouvelle pique envers les détracteurs qui a été suivie d’une annonce forte. Face à la gronde des supporters rhodaniens, Aulas a réclamé de la patience à ses ouailles. Mieux, il leur a promis qu’un jour l’OL masculin sera sur le toit de l’Europe (les féminines ont déjà remporté la Ligue des Champions à cinq reprises) !

« On a peut-être les plus belles infrastructures d’Europe, une académie de très haut niveau, une équipe féminine sur le toit de l’Europe. Et on aura avant que je m’en aille une équipe masculine qui sera aussi sur le toit de l’Europe. On a l’expérience, les infrastructures et demain, ce seront les résultats... Il faut simplement être patient, mais il faut qu’ils (les supporters) me fassent confiance. Ils auront moins de chance de retrouver le très haut niveau si je ne suis pas là. Il n’y aura pas autant de compétence. Je crois vraiment en nous ». C’est dit.