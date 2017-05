Une page se tourne à Saint-Etienne. Après 8 ans de bons et loyaux services, Christophe Galtier a décidé de quitter l’ASSE à l’issue de la saison. « Ma décision d’arrêter avec les Verts a été mûrement réfléchie. Je l’ai prise il y a longtemps (...). J’ai senti que j’avais fait mon temps et que c’était le moment pour que quelqu’un d’autre arrive. Il faut redonner un élan… (...) », avait déclaré le technicien français, désireux de relever un nouveau challenge après cette belle aventure chez les Verts.

Ainsi, le club stéphanois s’activait en coulisse afin de trouver son successeur pour la saison prochaine. Plusieurs noms étaient évoqués dans la presse française ces derniers jours et notamment ceux d’Antoine Kombouaré, Eric Roy, Paul Le Guen ainsi que Fabio Celestini. Comme l’indiquait RMC plus tôt dans la journée, le dernier nommé semblait être la priorité de la direction stéphanoise. Mieux, le média français indiquait que le technicien suisse s’était même rendu dans le Forez ce jeudi afin de visiter les installations et s’entretenir avec le président Roland Romeyer, le coordinateur sportif Dominique Rocheteau et le directeur sportif David Wantier.

Fabio Celestini sur le banc des Verts ?

Des discussions concrètes qui semblent même avoir débouché vers un accord puisque la RTS (Radio Télévision Suisse) va même plus loin ce soir et indique que Fabio Celestini sera bel et bien le futur coach des Verts lors du prochain exercice. L’ancien Marseillais devra tout de même parvenir à se libérer de son club de Lausanne Sport avec lequel il est lié jusqu’en 2019.

Selon nos informations, Fabio #Celestini sera bien le nouvel entraîneur de @ASSEofficiel #rtssport — Délétroz Patrick (@pdeletroz) 20 mai 2017

Coach du club suisse depuis mars 2015, le technicien de 41 ans était parvenu à faire remonter Lausanne dans l’élite helvète la saison dernière et est désormais tout proche de se maintenir en première division (besoin de deux points en trois matches). Coach étranger mais parlant français, Celestini correspond au profil recherché par la direction stéphanoise. Incroyablement minutieux, doté d’un vrai charisme et adepte d’un football technique tourné vers l’offensif, le Suisse semble donc être l’heureux élu qui devra apporter un vent de fraîcheur du côté du Chaudron.