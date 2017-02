Lucien Favre vient de perdre son meilleur atout offensif cette saison. Alassane Plea, auteur de 11 buts en 25 apparitions en Ligue 1 avec les Aiglons, va manquer la fin de saison. Tout avait démarré le 12 février lors de la rencontre face à Rennes, lorsqu’il devait quitter ses coéquipiers prématurément en première période, touché au genou droit. Depuis, le club niçois avait été assez discret quant à la blessure de son meilleur buteur, attendant qu’il subisse une arthroscopie pour émettre un diagnostic définitif.

Et le verdict est tombé si on se fie aux informations de Nice Matin, qui confirme donc la terrible nouvelle que craignaient tous les supporters du club du Sud de la France, sans dévoiler la durée d’indisponibilité du joueur. L’entraîneur suisse va donc devoir composer sans le joueur formé à l’Olympique Lyonnais, et ce ne sera pas chose aisée, puisque Mario Balotelli semble avoir du mal à enchaîner, lui qui a encore été expulsé ce week-end chez Lorient. Tout porte donc à croire qu’Anastasios Donis aura sa chance plus régulièrement d’ici la fin de la saison.

Un nouveau coup dur dans la carrière du joueur de seulement 23 ans, déjà victime d’une grosse blessure en septembre 2015 qui l’avait tenu éloigné des terrains de jeu pendant environ quatre mois. Alors qu’il était dans la meilleure forme de sa carrière et que le PSG le surveillait de très près, il va désormais devoir ronger son frein en tribunes sans pouvoir aider ses coéquipiers à aller jusqu’au bout de la lutte pour le titre en Ligue 1.