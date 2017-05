C’est un naufrage qui est encore dans toutes les têtes et qui, assurément, marquera à jamais les supporters du Paris Saint-Germain comme les joueurs, le staff, et le club dans son ensemble. La remontada encaissée face au FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions marque au fer rouge la saison des Rouge-et-Bleu, et laisse un goût amer dans la bouche de la formation francilienne et de son entraîneur Unai Emery.

Ce dernier l’aurait encore mauvaise, et ne comprendrait toujours pas le comportement de ses troupes au retour au Camp Nou. Dans son viseur, Thiago Silva. Absent à l’aller, lorsque son équipe avait écrasé les Catalans (4-0), le capitaine du PSG était en revanche bien présent au retour (6-1), brassard vissé au bras. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attitude affichée ce soir-là par le Brésilien n’a pas franchement plu à l’entraîneur révélé au FC Séville.

Emery ne digère pas le comportement de Thiago Silva au Camp Nou

Ainsi, à en croire Le Parisien, O Monstro n’aurait pas du tout respecté les consignes du tacticien. Le technicien arrivé l’été dernier Porte d’Auteuil reproche à son joueur d’avoir placé son bloc défensif beaucoup trop bas, au mépris de ses recommandations : « Emery ne nous a jamais demandé de reculer autant. C’est sur le terrain que cela s’est décidé », explique même un joueur du club de la capitale dans les colonnes du quotidien.

Récemment prolongé jusqu’en 2020, l’ancien joueur de l’AC Milan reste, deux mois après, tenu comme le principal responsable de la débâcle par son entraîneur et, s’il jouit toujours d’un statut de titulaire à part entière en cette fin de saison, pourrait être remis en cause dans les mois à venir, avec un mercato où un élément défensif pourrait venir concurrencer les éléments aujourd’hui en place. Déjà contesté au Brésil après le fiasco du dernier Mondial, le roc s’effrite...