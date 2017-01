Un sourire. Voilà comment réagissait Bruno Genesio ce vendredi lorsque nous lui lancions le nom de Jonathan Cafu en conférence de presse : « Cafu ? On en parle... On a ciblé plusieurs joueurs, je ne vous donnerai pas les noms. Mieux vaut être discret. On a 5 joueurs ciblés, qui seraient un vrai plus, un vrai renfort pour l’équipe. L’objectif, c’est de renforcer l’équipe, pas de produire des effets d’annonce, ni pour contenter le public ou autre », avait-il affirmé au sujet de l’attaquant de Ludogorets, préférant miser sur la discrétion.

Pourtant, joint par nos soins la veille, son agent Rodolfo Vaz s’était un peu plus avancé : « La France a l’un des meilleurs championnats d’Europe, et même du monde. Bien sûr, la France est un pays merveilleux, son championnat est attractif. Donc c’est une possibilité, pourquoi pas. Quant à Lyon, c’est un grand club. Je pense que tous les joueurs au monde veulent jouer pour l’OL à un moment de leur carrière car il s’agit d’un grand club, l’un des meilleurs en France et en Europe », avait-il affirmé, ouvrant la porte aux septuples champions de France.

Discussions à Lyon la semaine prochaine pour Cafu

Une stratégie qui a semble-t-il porté ses fruits car la venue de l’homme aux 2 buts en Ligue des Champions cette saison se précise. En effet, si rien n’est encore acquis, une entrevue est selon nos informations prévue la semaine prochaine entre les représentants du joueur et la direction rhodanienne pour dessiner les contours d’un accord. « Peut-être même dès lundi », nous a-t-on fait savoir de source proche du dossier. Si l’AS Saint-Etienne est également sur les rangs, tout comme des clubs anglais et portugais, l’OL a donc de vraies chances dans ce dossier, et pourrait prendre une avance décisive sur ses concurrents dans les jours à venir.

Dans l’entourage du joueur, on nous confirme encore que l’attaquant de 25 ans espère avoir l’occasion de signer à Lyon, et poursuivre sa progression après avoir évolué au Brésil puis en Bulgarie : « Pour recruter, il faut un ou deux joueurs de qualité. On essaie de le faire, mais je ne peux pas m’engager. (...) On va prendre le risque de se faire critiquer par les supporters qui nous reprochent de ne rien faire si on ne peut pas avoir un joueur de haut niveau. Et pour avoir un joueur de haut niveau, mieux vaut rester discret », déclarait Aulas il y a quelques heures en conférence de presse. Un joueur qui a su tirer son épingle du jeu en Ligue des Champions, voilà qui correspond.