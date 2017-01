Des pistes en pagaille. S’il y a bien une chose qui n’a pas changé à Marseille, c’est qu’une pluie de noms sortent du chapeau quand vient l’heure du mercato. Comme du temps de l’ère Louis-Dreyfus, l’Olympique de Marseille version Frank McCourt est aussi associé à plusieurs joueurs cet hiver. Mais certaines pistes sont beaucoup plus chaudes et plus concrètes. L’une d’elles mène à Morgan Sanson. Un élément que les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont toujours eu plus ou moins à l’oeil. Mais cet hiver 2017, ils semblent bien décidés à passer à l’offensive.

Hier, France Football a révélé que les représentants du joueur du MHSC et les dirigeants olympiens devraient se rencontrer prochainement. Du côté du club de Paillade, le président Louis Nicollin nous a toutefois précisé que l’OM devrait mettre le prixpour s’offrir les services du footballeur sous contrat jusqu’en 2018. « Ils ont déjà beaucoup de monde au milieu. Nous n’avons pas encore reçu d’offre, s’il y a beaucoup d’argent, il part. Tout est à vendre dans le football. Entre 10 et 15 millions d’euros, il part, c’est son prix ». De son côté, le clan Sanson nous a confirmé l’intérêt de l’OM pour le joueur tout en précisant qu’il n’y avait pas d’offre à l’heure actuelle.

Un intérêt phocéen qui ne laisse pas indifférent le joueur assure La Provence ce mercredi. Le quotidien régional ajoute cependant que le milieu tricolore n’a pas encore tranché au sujet de son avenir et explore les différentes options qui s’offrent à lui. Car plusieurs prétendants se sont manifestés pour lui. Il y a notamment Bournemouth et l’AS Rome. Mais aucun n’a fait d’offre concrète explique La Provence. Sanson va se réunir avec son entourage ce mercredi afin de faire un point sur le sujet. Dans un sens comme dans l’autre, rien n’est donc encore fait pour l’OM qui devra donc formuler une offre pouvant convaincre à la fois le très courtisé Morgan Sanson et un club de Montpellier qui se montrera intransigeant au moment des négociations.