Voici un moment maintenant que tous les suiveurs de l’Olympique de Marseille ne parlent plus des performances de Lassana Diarra. Exceptionnel pendant six mois lorsqu’il est arrivé (mercato d’été 2015) puis insipide après janvier et fantomatique depuis cet été, le milieu de terrain international français cristallise les tensions, que ce soit chez ses dirigeants - staff compris, ou encore chez les très fidèles supporters de l’OM.

L’ancien joueur du Real Madrid notamment devait initialement quitter le sud de la France l’été passé. Son nom circulait au Paris Saint-Germain puis à Manchester United où il aurait pu retrouver José Mourinho. Son amende de dix millions d’euros confirmée par le Tribunal arbitral du sport (TAS) l’a poussé à imaginer d’autres destinations et c’est ainsi qu’en toute fin de mercato, il a négocié avec Galatasaray, mais aussi avec Al-Jazira, sans succès.

Stoke City s’est renseigné puis est reparti

Voilà donc un Lassana Diarra reparti pour un tour avec l’OM, enfin un tour, on est gentil puisqu’il n’a participé qu’à dix rencontres de Ligue 1 (dont 8 titularisations) et qu’il n’est pas dans le groupe pour la rencontre de Coupe de France de ce dimanche contre Toulouse. Selon L’Équipe, l’absence de Lass est un choix de Rudi Garcia et du staff qui commencent a en avoir assez du spleen traîné par le joueur. Mais quelles sont les pistes pour cet hiver ?

Ce n’est pas aussi simple que cela. D’une part, parce qu’il ne semble pas y avoir foule au portillon, mais aussi par la complexité de son entourage. Le quotidien révèle aujourd’hui que Diarra est conseillé par son frère, qu’il a changé de numéro de téléphone et qu’il ne discute plus avec l’État-Major olympien. Justement, ses dirigeants aimeraient l’envoyer à West Ham pour essayer d’amadouer les Hammers et récupérer Dimitri Payet. Stoke City est aussi venu aux nouvelles, mais le club anglais a rétropédalé. Quoi qu’il en soit, le cas Diarra est loin d’être réglé.