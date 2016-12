Cet hiver, l’Olympique de Marseille devrait frapper vite et fort. L’une des pistes prioritaires des décideurs olympiens sera de renforcer le milieu de terrain qui paraît léger, encore plus avec le possible, voire probable, départ de Lassana Diarra. Si la presse anglaise annonçait ce lundi que Mathieu Flamini était libre de négocier avec le club marseillais, le nom qui revient le plus est celui du Nigérian de Chelsea John Obi Mikel (29 ans).

Problème de taille, le milieu de terrain des Blues est à six mois de la fin de son contrat et est donc très convoité. À commencer par les clubs chinois, toujours prêts à faire des folies pour faire venir des joueurs du Vieux Continent. Ce mardi, l’Evening Standard annonce que le joueur aurait reçu une offre de plus de 202 000 euros pas semaine de la part d’un club de la Chinese Super Ligue. Toutefois, le joueur devrait décliner l’offre puisqu’il favoriserait un nouveau challenge en Europe.

Obi Mikel a parlé à Drogba

C’est alors que la fenêtre de tir s’ouvre pour l’Olympique de Marseille. Le nouveau directeur sportif de la maison phocéenne, Andoni Zubizarreta aurait transmis une offre de contrat au joueur, offre de salaire qui serait inférieur à celui qu’il touche à Chelsea (près de 333 000 euros par mois). « Je l’ai vu à Londres. Il est en discussion avancée avec l’OM. Chelsea le laisse libre. C’est une option sérieuse », expliquait dimanche dernier Gernot Rohr, le conseiller technique du Nigéria.

Mais le joueur ne s’est pas arrêté là dans sa prise de renseignement. Toujours selon le média britannique, Obi Mikel se serait entretenu avec un ancien joueur de Chelsea qui connaît bien l’Olympique de Marseille : Didier Drogba. Nul doute que celui qui a fait lever les virages du Stade Orange Vélodrome lors de la saison 2003-2004 a dû lui dire que du bien de l’OM. Reste à savoir si John Obi Mikel fera le choix de rejoindre une compétition bien moins clinquante que la Premier League.