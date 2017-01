Et si le dossier Dimitri Payet trouvait sa conclusion plus vite que prévu ? En officialisant le clash, Slaven Bilic a pourtant lancé un feuilleton qui semblait promis à une durée de vie digne d’une telenovela. Mais voilà, malgré les déclarations du co-président de West Ham, malgré la position officielle du club londonien, tout pourrait se débloquer au cours des prochains jours. Comme indiqué dès hier, le président olympien Jacques-Henri Eyraud est attendu ce lundi à Londres pour rencontrer la direction de West Ham et négocier un montant de transfert.

Or, il peut compter sur plusieurs bonnes nouvelles, selon les dernières informations publiées par Sky Sports. D’abord, contrairement aux dernières rumeurs relayées par la presse anglaise sur des intérêts prononcés de Chelsea et Arsenal, l’Olympique de Marseille est bien seul sur le dossier. Pas de concurrence donc pas de surenchère sur le prix du transfert ni sur le salaire. Deuxième point positif, West Ham aurait déjà baissé ses prétentions.

« West Ham ne considèrera aucune offre sous les 35 M€ », peut-on lire. Déjà une première diminution puisque c’était initialement un tarif aux alentours de 40-45 M€ qui était d’abord évoqué. De plus, le match disputé par West Ham ce week-end (victoire 3-0 contre Crystal Palace) a prouvé que la rupture était consommée entre les supporters et le joueur français. Même ses coéquipiers s’étonnent de son comportement. De quoi pousser la direction des Hammers à vite se débarrasser de celui qui est passé de meilleur joueur à encombrant dossier.