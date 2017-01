Les langues se délient à West Ham. La colère des Hammers est à la hauteur de la déception suscitée par Dimitri Payet, lequel a décidé d’aller au bas de fer en réclamant son transfert au cours de ce mercato hivernal. Le maître à jouer, auteur de 9 buts et 12 passes décisives en 30 matches de Premier League disputés la saison dernière, ne veut en effet plus entendre parler du club londonien, désireux de rejoindre l’Olympique de Marseille, formation avec laquelle il s’est d’ores et déjà mis d’accord.

Mais qu’importe la volonté de l’international tricolore (32 capes, 8 réalisations) de 29 ans, l’actuel treizième au classement du championnat d’Angleterre n’a aucunement l’intention de vendre son élément : « Je suis attristé par ces dernières révélations. Nous avons cédé à toutes ces demandes depuis qu’il a rejoint le club, on a signé un contrat longue durée avec lui en lui donnant cinq nouvelles années de contrat en février dernier. Nous sommes clairs : il n’est pas à vendre. On s’attend à voir un peu de loyauté de sa part alors que Slaven (Bilic), les joueurs, et les supporters lui ont témoigné tant de soutien par le passé », a lancé David Gold, co-propriétaire du club anglais sur le site officiel des Hammers, avant de poursuivre.

Payet mis face à ses responsabilités

« On a donné à Dimitri l’opportunité de jouer dans le meilleur championnat du monde à une époque où il n’était même pas en équipe de France. Son passage ici lui a servi de tremplin pour devenir l’un des meilleurs joueurs en Europe. Slaven lui a donné de la confiance pour être performant en Premier League. Sa forme étincelante à West Ham United lui a permis de retrouver l’équipe de France. Il a signé un contrat longue durée la saison dernière, on veut qu’il l’honore », a-t-il ensuite expliqué, plaçant le meneur de jeu face à ses responsabilités et lui demandant d’honorer un contrat qu’il était bien heureux de signer.

Reste maintenant à savoir si ces propos sauront calmer les ardeurs de l’ancien Lillois, qui « a fait savoir que tant qu’il n’y a pas un départ, il ne s’entraînera pas et ne jouera pas, et qu’il inventerait même une blessure s’il le faut », comme le révélait une source interne au club britannique. Alors que le mercato hivernal ne fermera ses portes que dans un peu plus de deux semaines, le clash ne fait sans doute que commencer...