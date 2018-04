Vingt-deux ans. Depuis 1996, Arsène Wenger est l’entraîneur d’Arsenal. Un club avec lequel il a vécu beaucoup de hauts, en remportant notamment 13 titres dont trois Premier League ou encore sept trophées en FA Cup. Mais ces dernières saisons, l’Alsacien a connu quelques bas. Plus les années avancent, plus il est critiqué pour ses choix, sa gestion frileuse du mercato, l’absence de titre ou encore ses résultats loin d’être satisfaisants lorsqu’on est l’un des membres du célèbre Big 4 de Premier League. Pour toutes ces raisons, le technicien tricolore, dont le contrat prend fin en 2019, ne semblait plus être l’homme de la situation selon la presse britannique.

Et le coach tricolore semble du même avis. Ce vendredi matin, Arsène Wenger a annoncé son départ d’Arsenal via un communiqué publié sur le site officiel de l’écurie britannique. « Après sérieuses considérations et des discussions avec le club, je sens que c’est le bon moment pour moi de prendre du recul à la fin de la saison. Je suis reconnaissant d’avoir eu le privilège de servir le club pendant de si nombreuses et mémorables années. J’ai dirigé le club avec un engagement total et avec intégrité. Je veux remercier le staff, les joueurs, la direction et les fans qui rendent ce club spécial. J’appelle nos fans à être derrière l’équipe pour bien finir la saison. À tous les amoureux d’Arsenal qui chérissent les valeurs du club. Mon amour et mon soutien éternels ».

Arsenal a tenu à remercier son entraîneur qui terminera la saison bien évidemment. « Arsène dirigera l’équipe jusqu’à la fin de la saison et nous tiendrons une réunion dès que possible. Le club ne fera pas d’autre commentaire sur le processus de sélection de son successeur tant que ce rendez-vous n’aura pas lieu ». Depuis plusieurs semaines, de nombreux noms filtrent dans la presse comme ceux de Luis Enrique ou de Patrick Vieira. Concernant ce dernier, Wenger a avoué qu’il aurait le profil pour le remplacer à la tête des Gunners hier au micro de Skysports. « Il travaille actuellement à New York (NY City FC) et il travaille pour Manchester City. C’est un gars qui a le potentiel (pour le remplacer), oui (...) J’ai suivi sa carrière d’entraîneur. Je pense qu’il fait les choses bien. Mais globalement, la Premier League est spéciale. Vous devez y entrer. Il y a de nombreux anciens joueurs qui jouaient ici qui ont le potentiel, l’intelligence et la connaissance pour le faire ». Le casting pour remplacer Arsène Wenger à Arsenal est désormais officiellement ouvert !