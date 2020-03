Un rêve éveillé. Fan de Manchester United depuis sa plus tendre enfance, Odion Ighalo (30 ans) a rejoint les Red Devils cet hiver sous la forme de prêt avec option d’achat en provenance du Shanghaï Shenhua dans les toutes dernières heures du mercato d’hiver. Le Super Eagle, recrue surprise, s’est rapidement fondu dans le groupe mancunien et ses prestations sur le pré sont pour l’heure convaincantes (3 réalisations en 6 matches toutes compétitions confondues).

Ce jeudi, l’attaquant, titulaire pour la deuxième fois seulement, s’est offert un doublé lors de la qualification des Red Devils pour les quarts de finale de FA Cup contre Derby County (0-3). Tout sauf une surprise pour Ole Gunnar Solskjaer. « Il est là parce qu’il le mérite, parce que c’est un attaquant différent de ce que nous avons déjà et parce que c’est un buteur », a tout simplement expliqué le manager norvégien à l’issue de la rencontre.

Solskjaer est déjà fan

Ce dernier s’est d’ailleurs beaucoup impliqué pour faire venir le Nigérian, « à l’aise dans la surface de réparation et prêt à se faire mal pour marquer », conscient que Marcus Rashford, Anthony Martial ou Mason Greenwood - que le tacticien juge trop tendre dans la zone de vérité - avaient besoin d’un goleador confirmé pour progresser et avoir plus d’espaces à exploiter. Après lui avoir laissé le temps de s’installer, le Scandinave pourrait bien s’appuyer encore un peu plus sur lui dans les semaines à venir.

Il n’écarte d’ailleurs pas la possibilité, malgré l’absence d’option d’achat dans le contrat de prêt, de le conserver à l’issue de la saison. « Nous devons attendre cet été et réfléchir à étendre son bail avec nous. Qui sait ? », a lâché OGS, repris pas Sky Sports. Il faudra alors négocier avec l’écurie chinoise, avec qui il est sous contrat jusqu’en décembre 2021. Le rêve ne fait donc peut-être que commencer pour Odion Ighalo.