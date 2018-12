Ce mercredi, pour le Boxing Day, Ole Gunnar Solskjaer a remporté son deuxième match de suite sur le banc de Manchester United. Dans l’histoire des Red Devils, seuls Sir Alex Ferguson, José Mourinho, son prédécesseur, Dave Sexton et Sir Matt Busby ont réussi pareille chose. Contre Huddersfield, ils ont tremblé, mais ont fini par s’imposer sur le score de trois buts à un avec un très joli doublé de l’homme devenu à nouveau fort de cette équipe, Paul Pogba.

L’international français s’est offert un doublé tandis que pour le premier match du Norvégien sur le banc contre Cardiff (5-1), le Tricolore, et champion du Monde 2018 avec les Bleus, avait donné deux passes décisives pour Herrera et Lingard. Mais ces statistiques de buts et de passes décisives ne sont pas les seules satisfactions à propos de son nouveau rôle avec Solskjaer et les médias anglais ne s’y trompent pas en analysant absolument tout de son jeu.

Il a été impressionnant contre Huddersfield

L’ancien de la Juventus Turin « est revenu dans le onze de départ de Manchester United sous Ole Gunnar Solskjaer et a rendu à son entraîneur la confiance qu’il lui porte » écrit ce jeudi le Times. Contre Huddersfield, Paul Pogba, sur son côté gauche du milieu des pensionnaires d’Old Trafford, a été la plaque tournante du jeu de son équipe. Et surtout, il a réalisé d’importantes choses comme peuvent en témoigner les statistiques de la rencontre.

Le Français a effectué 90 passes tout au long de la partie pour 85,6% de réussite. Le deuxième joueur dans cet exercice est loin derrière (Luke Shaw avec 78 passes). Il a ensuite récupéré dix ballons, personne n’a fait mieux ce mercredi dans cette rencontre. Il a connu ensuite 19 duels tout au long de ce match, en a remporté la moitié, seul Marcus Rashford en a livré davantage (20). Le Pogba nouveau est peut-être arrivé...