Le suspense n’aura duré que 38 secondes à l’Etihad Stadium. Le temps pour Leroy Sané de déborder côté gauche et de permettre à Sterling d’ouvrir la marque (1-0). L’Anglais marquait là le but le plus rapide de la saison en Premier League. La voie était déjà libre pour Manchester City qui a rapidement doublé la mise sur un but quasi similaire. Sur le flanc opposé, De Bruyne, titulaire surprise ce soir après le mauvais coup reçu il y a deux jours face à Palace, profitait d’une passe en profondeur de David Silva, et tentait de trouver Agüero au point de penalty. Le centre du Belge et la pression du Kun contraignaient Kabasele à marquer contre son camp (2-0, 13e). Un petit quart d’heure, et le leader du championnat d’Angleterre avait déjà fait le plus dur.

La méthode Guardiola repartait de plus belle après la série de 18 victoires qui s’est achevée à Selhurst Park le dernier jour de 2017. Malgré l’absence de Gabriel Jesus, les Sky Blues affichaient une confiance extrême face à une équipe de Watford impuissante, qui ne parvenait même pas à dépasser le milieu de terrain. Sur coup-franc, De Bruyne catapultait le cuir sur la barre (17e) et Agüero butait sur un Gomes vigilant (39e). Les Hornets subissaient mais réussissaient à sortir un peu la tête de l’eau à l’approche de la mi-temps. Après une opportunité timide de Gray (25e), une frappe croisée de Capoue rappelait Ederson à la vigilance (42e).

Les Citizens n’ont pas eu à forcer

Déjà à l’abri, les Citizens ne baissaient pas le pied en seconde période pour dominer copieusement leur adversaire. Agüero dévissait complètement sa tête sur un centre au cordeau de De Bruyne (48e). L’Argentin ne se trompait pas une seconde fois. Sur une nouvelle offrande de De Bruyne, décidément particulièrement en jambes au mépris de cette pluie battante, Gomes dégageait le ballon dans les pieds du Kun, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (3-0, 63e). Dans la foulée, David Silva, de retour dans le onze de départ après 10 jours d’absence, réalisait un numéro avant de servir Sané dans la surface d’une talonnade. L’Allemand tergiversait dans la zone de vérité et la défense de Watford se soulageait pour cette fois (69e).

A l’abord des vingt dernières minutes, Guardiola profitait de l’avance des siens pour faire tourner son effectif. De retour d’une longue blessure, Stones cédait sa place à Danilo (67e), l’entrée de Yaya Touré permettait à l’inusable Fernandinho de souffler (71e) et De Bruyne recevait une ovation pour l’apparition de Bernardo Silva (78e). Le score aurait pu être plus lourd si Agüero avait mieux négocié ce ballon dans les six mètres (73e), si Sterling avait centré moins fort à destination de Sané (76e) et encore si De Bruyne avait cadré cette frappe rasante (77e). A la place, Watford profitait de la moins bonne fin de match des Citizens pour sauver l’honneur par Andre Gray, seul devant le but vide (3-1, 83e). Tant pis pour le clean-sheet, Man City reprend 15 points d’avance en tête du championnat.

