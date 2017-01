La saga Payet continue ! Désireux de quitter West Ham, le Réunionnais refuse depuis plusieurs jours maintenant de s’entraîner avec son équipe. Un choix qui a mis son coach Slaven Bilic hors de lui, ce dernier n’ayant d’ailleurs pas hésité à le faire savoir en conférence de presse. La raison du divorce entre le milieu offensif et la formation londonienne est simple : Payet veut retourner à l’Olympique de Marseille, club qu’il a quitté il y a un an et demi. Seul problème, West Ham ne veut pas se laisser faire.

Alors qu’une fenêtre de tir semblait pourtant s’ouvrir, les dirigeants phocéens n’ont pas su en profiter. Partis de l’autre côté de la Manche pour rencontrer leurs homologues anglais, les Phocéens n’ont pas su formuler l’offre qui aurait tout débloqué (29 M€, ndlr). Renvoyés à leurs chères études par les Hammers, les Marseillais reviendront-ils à la charge ? Une chose est certaine : l’OM peut compter sur Payet pour parvenir à ses fins, le Réunionnais ayant prévu de s’envoler vers la cité phocéenne dès ce week-end.

La vice-présidente de West Ham tacle l’OM

De quoi inciter la direction anglaise à ne pas croire un mot de l’information annonçant l’abandon olympien dans cette affaire. Pour preuve, la vice-présidente de West Ham, Karren Brady, n’a pas hésité à en remettre une couche aujourd’hui. Dans l’une de ses rubriques publiées dans le Sun, elle a envoyé un sacré tacle à la direction marseillaise qui appréciera.

« Si Marseille veut faire une bonne affaire, ils devraient essayer d’aller tenter leur chance au Roman Road Market (un marché de Londres, ndlr). Ils devraient savoir que Dimitri Payet, qui est assez bon pour jouer aussi bien à West Ham qu’au Real Madrid, ne partira pas à un prix bon marché. Nous décidons s’il peut partir ou non. Chelsea est dans le même bateau et nous restons fermes. Mes présidents et le manager ne cessent de répéter qu’ils veulent garder Payet. Je peux vous assurer qu’ils ne seront pas intimidés par tout ce qui ne sera pas dans l’intérêt de West Ham. » L’OM est prévenu.