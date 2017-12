Sergej Milikovic-Savic n’a que 22 ans mais sa progression est linéaire. Ce qui amène certains clubs à s’intéresser de près à ses services. Outre la Juventus en Italie, il y a Manchester United et le Paris Saint-Germain. Le Corriere dello Sport a d’ailleurs annoncé aujourd’hui que le club parisien pourrait lâcher près de 170 millions d’euros.

Son agent est Mateja Kezman

Cela pourrait surprendre mais c’est bien Mateja Kezman qui est l’agent du jeune talent serbe. L’ancien attaquant qui est passé très furtivement au Paris Saint-Germain gère les affaires du numéro 21 de la Lazio.

La Lazio détient l’intégralité des droits du joueur

L’information n’avait pas fait grand bruit en début septembre mais la Lazio Rome a bien récupéré les 50 % restants du droit du joueur. Jusque là, c’était le club belge de Genk qui avait su garder une partie de ses droits. Au vu du talent du principal concerné, Claudio Lotito (président du club) a profité de la clôture du mercato estival pour finaliser ce dossier.

Il a remporté la Coupe du Monde U20 avec la Serbie en 2015

Certains observateurs ne sont pas surpris par le niveau actuel de Sergej Milinkovic-Savic pour avoir vu la Coupe du Monde U20. La Serbie avait réussi à aller jusqu’en finale et remporter la compétition face au Brésil d’un certain Gabriel Jesus. Il fut l’un des hommes clés de Veljko Paunovic, le sélectionneur serbe.

Le chef d’orchestre de la Lazio

Si la Lazio tutoie les sommets du championnat italien, elle le doit à son trequartista serbe (meneur de jeu). L’ex-joueur de Genk attaque sa troisième saison à Rome et se montre de plus en plus indispensable dans le système de Simone Inzaghi. En atteste le dernier déplacement à l’Atalanta Bergame. Les Bergamasques vont vite mener par deux buts d’écart et le vainqueur de la Super Coupe d’Italie se trouve dans la panade. Le numéro 21 va prendre ses responsabilités et sortir son équipe d’une bien mauvaise passe grâce à un doublé.

Les plus grands clubs déjà à l’affut

Plus les semaines passent et plus les observateurs se bousculent au Stadio Olimpico. Sur le dernier match, des scouts de Manchester United ou encore de la Juventus (par le biais de Fabio Paratici, coordinateur technique piémontais) ont été aperçus. La drague des plus gros clubs de la planète devrait s’intensifier puisque la Lazio est qualifiée pour les seizièmes de la Ligue Europa. Mais ce n’est pas tout, le Serbe participera également à la Coupe du Monde en Russie. Un moyen sans doute de faire gonfler encore un peu plus sa valeur marchande.