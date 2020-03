« Tôt ou tard, je devrai bien faire un beau transfert avec mon ami Agnelli ». Il y a quelques semaines, au cours d’un entretien accordé à Tuttosport, Jean-Michel Aulas expliquait qu’il espérait bientôt réaliser de jolis transferts avec son homologue de la Juventus Andrea Agnelli. À en croire le quotidien sportif italien le Corriere dello Sport, le patron de l’Olympique Lyonnais pourrait bien être exaucé plus tôt que prévu.

Selon les informations de la publication italienne, les Bianconeri ont un œil sur trois talents des Gones, à savoir Houssem Aouar (21 ans), Amine Gouiri (20 ans) et Rayan Cherki (16 ans). Le directeur sportif piémontais Fabio Paratici travaille depuis plusieurs semaines sur le premier cité. Il sait déjà à quoi s’en tenir pour le prix demandé par les Rhodaniens : au moins 70 M€.

Trois talents issus de la formidable académie

Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international Espoirs tricolore est également sur les tablettes du Paris SG et de Manchester City d’après le journal. Mais les champions d’Italie peuvent compter sur leurs bonnes relations avec JMA. « J’aimerais voir Aouar à la Juve un jour... », expliquait-il dans cette même interview à Tuttosport. Les pensionnaires de l’Allianz Stadium ont donc aussi un oeil sur les jeunes pousses Gouiri et Cherki.

Le premier cité joue peu en équipe première cette saison, mais possède un talent certain, au point d’être parfois comparé à un certain Karim Benzema, explique le Corriere. La Juve l’observe attentivement. Pour le second, il est présenté comme le nouveau joyau de l’OL. La Juve l’étudie. L’axe Turin-Lyon pourrait bien fonctionner à plein régime dans les prochains mois.