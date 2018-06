Considéré comme l’un des plus grands espoirs du pays, Justin Kluivert quitte l’Ajax Amsterdam pour s’engager du côté de la Roma. Le club italien vient d’officialiser la nouvelle à travers un communiqué sur son site internet. Montant de l’opération : 17,25 M€ plus bonus pouvant s’élever à 5,5 M€. Le Néerlandais s’est engagé jusqu’en juin 2023.

OFFICIAL : JUSTIN KLUIVERT IS NOW AN #ASROMA PLAYER pic.twitter.com/CMQhJUuSGI

— AS Roma English (@ASRomaEN) 22 juin 2018