Clermont et l'AC Ajaccio se renseignent sur Noussayr Batbout

Auteur d'une excellente saison avec les U21 du FC Thoune, l'avant-centre Noussayr Batbout attise les convoitises. Á commencer dans son pays actuel ou, le Lausanne Sport et le le FC Stade-Lausanne-Ouchy, aimeraient recruter l'attaquant de 19 ans. Les deux équipes qui évoluent en Challenge League sont entrées en discussion avec l'entourage du joueur. Mais les écuries suisses devraient vite régler ce dossier, car plusieurs concurrents étrangers sont sur les rangs.

En effet, selon nos informations, Clermont et l'AC Ajaccio se sont renseignés auprès de Thoune à son sujet. En Espagne aussi sa cote est au plus haute puisque Cádiz, Numancia, Levante et Girone apprécient son profil. Dans le pays de sa mère, la Tunisie, le l'Espérance de Tunis et le CS Sfaxien font le forcing pour le récupérer. Sous contrat jusqu'en juin 2020, l'international espoir tunisien, lui, ne serait pas contre une aventure à l'étranger.