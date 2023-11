Real Madrid - Valence : les compositions officielles

Le Real Madrid doit suivre la dynamique de Gérone. Après son match nul le week-end passée, la Casa Blanca a laissé la première place au club catalan et ce dernier s’est imposé plus tôt dans la journée contre le Rayo Vallecano. En cas de succès contre Valence ce samedi soir au Santiago Bernabeu, les Merengue reviendraient à deux points du leader surprise de la saison. De leur côté, "Los Ches" occupent la huitième place de Liga et restent sur cinq matches toutes compétitions confondues sans défaite. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Carlo Ancelotti fait face à une pluie d’absences. Kepa, Ceballos, Courtois, Guler, Militao, Rüdiger, Tchouaméni et surtout Bellingham, le meilleur joueur madrilène cette saison, sont indisponibles. Lunin gardera les buts du Real Madrid, Carvajal, Nacho, Alaba et F.Mendy composent la défense tandis que le Français Camavinga sera accompagné de Valverde et Kroos au milieu de terrain. Enfin, Brahim Diaz évoluera derrière Vinicius Jr et Rodrygo. En face, Ruben Baraja, privé d’Almeida, Amallah, Diakhaby et Mari, ne chamboule pas ses plans et aligne quasiment le même onze que face à Grenade. Seul Canos remplace Amallah aux côtés de Duro, déjà auteur de cinq buts en championnat, en attaque.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Nacho, Alaba, F.Mendy - Valverde, Camavinga, Kroos - Brahim Diaz - Rodrygo, Vinicius Jr

Valence : Mamardashvili - Correia, G.Paulista, Mosquera, Gaya - Pérez, Guerra, Pepelu, Lopez - Duro, Canos